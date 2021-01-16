Максим Галкин показал нежное видео с покойной мамой: «Помню, люблю»

О матери юмориста известно не так много. По данным СМИ, она была кандидатом физико-математических наук и работала старшим научным сотрудником в Институте теории прогноза землетрясений РАН. Папа Максима Галкина, был генералом-майором. Звезда не раз признавался, что смерть родителей стала для него одним из самых тяжелых потрясений в жизни.

К слову, недавно мы писали, как Максим Галкин показал милые фото со своими детьми. Актер пожелал подписчикам доброго утра прямо из бассейна.