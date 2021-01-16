Максим Галкин показал нежное видео с покойной мамой: «Помню, люблю»
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Максим Галкин показал редкое нежное видео с покойной мамой Натальей Григорьевной. 16 января родительнице артиста должно было исполниться 80 лет. Ее не стало 16 лет назад, однако Максим с особым трепетом и любовью вспоминает ту, что подарила ему жизнь. В архивном ролике звезда с камерой снимает маму за праздничным столом. Под видео Максим Галкин написал: «Сегодня маме исполнилось бы 80 лет. Мамочка, помню, люблю».
О матери юмориста известно не так много. По данным СМИ, она была кандидатом физико-математических наук и работала старшим научным сотрудником в Институте теории прогноза землетрясений РАН. Папа Максима Галкина, был генералом-майором. Звезда не раз признавался, что смерть родителей стала для него одним из самых тяжелых потрясений в жизни.
К слову, недавно мы писали, как Максим Галкин показал милые фото со своими детьми. Актер пожелал подписчикам доброго утра прямо из бассейна.
Фото: @maxgalkinru / Instagram
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