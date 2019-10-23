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Донором яйцеклетки для ребенка 65-летней Любови Успенской может стать ее дочь

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Успенская уверена в своей привлекательности

Фото: Instagram

Певица сделала шокирующее признание в эфире ток-шоу.

Любовь Успенская не раз говорила, что хочет стать мамой еще раз. «Мне нравится шум в доме, детский смех и плач. Пугачевой и Виторганам можно, а мне нет, что ли?» — задавалась вопросом королева шансона.

Любовь Успенская поет на итальянском языке

И теперь 65-летняя Успенская заявляет, что что донором яйцеклетки для ребенка может стать ее 29-летняя дочь Татьяна Плаксина. Такое пожелание певица выразила в эфире программы «Светская хроника» на Пятом канале.

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина

Фото: Starface

«Я эту идею не оставила. Мужчина есть, и даже не один: здоровые, красивые талантливые. А женщина… Мне хотелось, чтобы было что-то и от меня. Может, я могла бы у Тани клетку взять», — шокировала Успенская.

О том, что Любовь Успенская ищет суррогатную мать и донора яйцеклетки она рассказала еще летом. Первым требованием певица объявила красоту, а потом уже здоровье и ум.

Татьяна — единственный ребенок артистки, которая родила дочь в браке с предпринимателем Александром Плаксиным. В 2018 году Успенская делала еще одно громкое заявление: она объявила, что лишит дочь наследства, если та не подарит ей внуков.

Фото и видео: Instagram

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