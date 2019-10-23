Донором яйцеклетки для ребенка 65-летней Любови Успенской может стать ее дочь

«Я эту идею не оставила. Мужчина есть, и даже не один: здоровые, красивые талантливые. А женщина… Мне хотелось, чтобы было что-то и от меня. Может, я могла бы у Тани клетку взять», — шокировала Успенская.

О том, что Любовь Успенская ищет суррогатную мать и донора яйцеклетки она рассказала еще летом. Первым требованием певица объявила красоту, а потом уже здоровье и ум.

Татьяна — единственный ребенок артистки, которая родила дочь в браке с предпринимателем Александром Плаксиным. В 2018 году Успенская делала еще одно громкое заявление: она объявила, что лишит дочь наследства, если та не подарит ей внуков.