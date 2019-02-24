«Ничего, что я страшненькая, зато хорошо пою»: Любовь Успенская отмечает 65-летний юбилей

Любовь Успенская — одна из самых популярных в народе исполнительниц, и артистка платит поклонникам той же монетой, планируя оставаться на сцене до глубокой старости. 24 февраля Любовь Залмановна отметила свой юбилей, 65 лет, и высказалась по этому поводу в микроблоге, опубликовав красивое собственное фото.

«Ну вот и наступил мой день рождения, смотрю на себя и думаю — нечего, что я страшненькая, зато хорошо пою!» — так забавно подписала певица снимок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).