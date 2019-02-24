«Ничего, что я страшненькая, зато хорошо пою»: Любовь Успенская отмечает 65-летний юбилей

Любовь Успенская — одна из самых популярных в народе исполнительниц, и артистка платит поклонникам той же монетой, планируя оставаться на сцене до глубокой старости. 24 февраля Любовь Залмановна отметила свой юбилей, 65 лет, и высказалась по этому поводу в микроблоге, опубликовав красивое собственное фото.
«Ну вот и наступил мой день рождения, смотрю на себя и думаю — нечего, что я страшненькая, зато хорошо пою!» — так забавно подписала певица снимок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
«Конечно страшно-талантливая, а кто спорит?)», «Самая лучшая! Моя любимая! С днем рождения», «Любовь Залмановна, с Днем рождения) Живите долго, пойте для нас, согревайте теплом души своих родных и близких!», «Чувство юмора на высоте!!! С Днем Рождения! Всех благ!», «С Вашим Прекрасным Днем!!!», «Дорогая наша, Любимая, Обожаемая Любовь!!!!!)))) Поздравляем Вас С Самым Главным Днем в Жизни!))) Хотим пожелать Королеве Шансона и Богине Красоты Здоровья, Радости, Любви, Счастья, Благополучия!!!!!))) Продолжайте нас так же радовать новыми неповторимыми песнями!)))) Мы Вас Оооочень и Оооочень Любим!!!)))» — осыпали Успенскую комплиментами и поздравлениями интернет-пользователи.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram