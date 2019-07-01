logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

65-летняя Любовь Успенская ищет биологическую мать для своего будущего ребенка

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Любови Успенской 65 лет

Фото: Instagram
Артистка решилась на ЭКО.

На днях Любовь Успенская ответила критикам, что ее задевает упоминание ее возраста. Артистка сказала, что с внуками нянчится еще не собирается, а может стать и матерью, как Пугачева или семья Виторгана.

И теперь Успенская ошарашила поклонников заявлением, что решилась на ЭКО. При этом настроена она решительно, но для процедуры ей требуется донорская яйцеклетка. Певица обозначила и требования к будущей биологической матери своего малыша. И на первое место Любовь поставила красоту, а потом только умственные способности.

«Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть. Требования: 1. Красота 2. Ум 3. Талант 4. Здоровье 5. Доброта 6. Честность Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом P.S. Интим не предлагать», - написала Любовь Успенская в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Подписчики сразу посоветовали ей взять ребенка из детского дома, а не делать ЭКО: «Возьмите из детдома.., и будет вам счастье !!», «А зачем донорская яйцеклетка , это же все равно не родной ребёнок , когда вокруг столько сирот ? Сделайте кого то из них счастливым !».

Большая часть поклонников Успенской не оценила ее желания и не поддержала.

«всему свое время. Хотеть надо было в детородном возрасте. А теперь, когда тебе седьмой десяток, и ты по сути бабушка, надо любить и воспитывать внуков. Не надо нарушать законов природы, будут только проблемы»,

«только мне кажется что это хайп? Второй Алибасов»,

«Совсем ку ку... в 65-66 лет заводить малыша, это верх глупости и эгоизма. С нашей экологией, когда многие кто чем болеет, не факт, что до 20 лет его вырастите, поднимете...и чего?, ребенок сирота? Чем вы вообще думаете?», - раскритиковали Успенскую.

Некоторые подписчики отметили, что любят Успенскую как артистку, но всему свое время, а заводить ребенка уже поздно.

Как вы думаете, Любовь Успенская решилась на такой шаг серьезно?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...