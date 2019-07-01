65-летняя Любовь Успенская ищет биологическую мать для своего будущего ребенка

Подписчики сразу посоветовали ей взять ребенка из детского дома, а не делать ЭКО: «Возьмите из детдома.., и будет вам счастье !!», «А зачем донорская яйцеклетка , это же все равно не родной ребёнок , когда вокруг столько сирот ? Сделайте кого то из них счастливым !».

Большая часть поклонников Успенской не оценила ее желания и не поддержала.

«всему свое время. Хотеть надо было в детородном возрасте. А теперь, когда тебе седьмой десяток, и ты по сути бабушка, надо любить и воспитывать внуков. Не надо нарушать законов природы, будут только проблемы»,

«только мне кажется что это хайп? Второй Алибасов»,

«Совсем ку ку... в 65-66 лет заводить малыша, это верх глупости и эгоизма. С нашей экологией, когда многие кто чем болеет, не факт, что до 20 лет его вырастите, поднимете...и чего?, ребенок сирота? Чем вы вообще думаете?», - раскритиковали Успенскую.

Некоторые подписчики отметили, что любят Успенскую как артистку, но всему свое время, а заводить ребенка уже поздно.

Как вы думаете, Любовь Успенская решилась на такой шаг серьезно?