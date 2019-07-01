65-летняя Любовь Успенская ищет биологическую мать для своего будущего ребенка

На днях Любовь Успенская ответила критикам, что ее задевает упоминание ее возраста. Артистка сказала, что с внуками нянчится еще не собирается, а может стать и матерью, как Пугачева или семья Виторгана.
И теперь Успенская ошарашила поклонников заявлением, что решилась на ЭКО. При этом настроена она решительно, но для процедуры ей требуется донорская яйцеклетка. Певица обозначила и требования к будущей биологической матери своего малыша. И на первое место Любовь поставила красоту, а потом только умственные способности.
«Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть. Требования: 1. Красота 2. Ум 3. Талант 4. Здоровье 5. Доброта 6. Честность Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом P.S. Интим не предлагать», - написала Любовь Успенская в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Подписчики сразу посоветовали ей взять ребенка из детского дома, а не делать ЭКО: «Возьмите из детдома.., и будет вам счастье !!», «А зачем донорская яйцеклетка , это же все равно не родной ребёнок , когда вокруг столько сирот ? Сделайте кого то из них счастливым !».
Большая часть поклонников Успенской не оценила ее желания и не поддержала.
«всему свое время. Хотеть надо было в детородном возрасте. А теперь, когда тебе седьмой десяток, и ты по сути бабушка, надо любить и воспитывать внуков. Не надо нарушать законов природы, будут только проблемы»,
«только мне кажется что это хайп? Второй Алибасов»,
«Совсем ку ку... в 65-66 лет заводить малыша, это верх глупости и эгоизма. С нашей экологией, когда многие кто чем болеет, не факт, что до 20 лет его вырастите, поднимете...и чего?, ребенок сирота? Чем вы вообще думаете?», - раскритиковали Успенскую.
Некоторые подписчики отметили, что любят Успенскую как артистку, но всему свое время, а заводить ребенка уже поздно.
Как вы думаете, Любовь Успенская решилась на такой шаг серьезно?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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