«Зачем такое выкладывать»: 65-летнюю Любовь Успенскую раскритиковали за излишнюю откровенность и неумелый фотошоп

«Какое счастье, хоть раз в году обходиться без грима, стилистов и наслаждаться собственной естественностью. Единственный месяц в году, когда я могу позволить себе оставаться полностью натуральной, ну и пусть, что немного страшненькoй. Зато кожа отдыхает», — написала она. ⠀ «Меня часто спрашивают о моих секретах и правилах красоты, которых я придерживаюсь. Одно из этих правил — это реже бывать на солнце. Солнце — старит и высушивает кожу. Я вообще еще не разу за весь отдых не позволила себе принимать солнечные ванны. Следите за обновлениями, буду делиться с вами секретами Красоты и молодости понемногу... Не все ведь сразу?)», — кокетничает звезда.