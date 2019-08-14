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«Зачем такое выкладывать»: 65-летнюю Любовь Успенскую раскритиковали за излишнюю откровенность и неумелый фотошоп

Новая фотография в блоге Любови Успенской вызвала бурные обсуждения в Сети.

«Какое счастье, хоть раз в году обходиться без грима, стилистов и наслаждаться собственной естественностью. Единственный месяц в году, когда я могу позволить себе оставаться полностью натуральной, ну и пусть, что немного страшненькoй. Зато кожа отдыхает», — написала она. ⠀ «Меня часто спрашивают о моих секретах и правилах красоты, которых я придерживаюсь. Одно из этих правил — это реже бывать на солнце. Солнце — старит и высушивает кожу. Я вообще еще не разу за весь отдых не позволила себе принимать солнечные ванны. Следите за обновлениями, буду делиться с вами секретами Красоты и молодости понемногу... Не все ведь сразу?)», — кокетничает звезда.

«Единственное что без грима, это Ваша Левая Нога, и Она Ужасна», «Зачем такое выкладывать чтоб все коментировали?????», «Да стареть надо интеллегено....зачем демонстрировать себя...для чего?», — обсуждают подписчики.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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