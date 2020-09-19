6-летняя дочь Навки и Пескова устроила моноспектакль и очаровала своим артистизмом

Татьяна Навка с особым трепетом относится к увлечениям своей младшей дочери Нади от пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. В новом видео, которое фигуристка разместила на своей странице в Instagram, 6-летняя девочка устроила моноспектакль, рассказав наизусть стихотворение М. Ю. Лермонтова «Парус». Помимо безупречно выученного текста Надя восхитила своим артистизмом — юная звезда сопроводила известные строки эмоциональными движениями и музыкальными вставками на фоне домашнего «занавеса». Под видео Татьяна написала: «Домашний театр в миниатюре. Постановщик и исполнитель Надежда Пескова!».