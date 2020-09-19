6-летняя дочь Навки и Пескова устроила моноспектакль и очаровала своим артистизмом
Фото: www.instagram.com/tatiana_navka/
Татьяна Навка с особым трепетом относится к увлечениям своей младшей дочери Нади от пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. В новом видео, которое фигуристка разместила на своей странице в Instagram, 6-летняя девочка устроила моноспектакль, рассказав наизусть стихотворение М. Ю. Лермонтова «Парус». Помимо безупречно выученного текста Надя восхитила своим артистизмом — юная звезда сопроводила известные строки эмоциональными движениями и музыкальными вставками на фоне домашнего «занавеса». Под видео Татьяна написала: «Домашний театр в миниатюре. Постановщик и исполнитель Надежда Пескова!».
Надя очаровала фолловеров талантливым прочтением стихотворения, и они оставили десятки восторженных комментариев под видео: «Особенно понравилось, как мачта гнется и скрипит!!!! Браво!!!!!», «Спасибо Надюше за улыбку и поднятое настроение!», «Маленькое чудо! Шедеврально!», «Умничка, Надюшка, классненько», «Какая прелесть! Очень душевно», «Это лучшее исполнение этого стихотворения за последние 180 лет», «Ну что за прелесть- эта девочка, Надя Пескова».
Артистизм наше все, особенно звуковое сопровождение удалось!
— написала Татьяна Навка.
К слову, недавно мы рассказывали, как Надя Пескова восхитила маму своей царской осанкой. Татьяна Навка показала подросшую дочь и назвала список ее увлечений. Наде только в агусте этого года исполнилось 6 лет. Татьяна трогательно поздравила девочку с днем рождения в Сети.
Фото и видео: Instagram Татьяны Навки
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