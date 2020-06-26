Дочь Любови Успенской дерзко ответила маме и оскорбила Наргиз

Конфликт между Любовью Успенской и ее взрослой дочерью Татьяной Плаксиной, шокировавших публику громким скандалом несколько месяцев назад, не прекращается даже после отъезда последней в США. По касательной досталось даже певице Наргиз: в пятницу, 26 июня, Татьяна Плаксина обнародовала переписку с ней и написала открытое письмо маме.

«Татьяна, здравствуй. Я не совсем понимаю каким образом, я стала причастной к вашей с мамой проблеме. Почему мое имя в кавычках и мой голос "болен"? И от чего, боюсь спросить, мне нужно лечиться? В чем заключается, мое "разрушение планеты"? Да и собственно, чем же я тебе так не угодила, что ты так нелестно обо мне отзываешься? Заранее благодарю за ответ», — обратилась Наргиз к Татьяне в личных сообщениях.

«Здравствуйте, Наргиз. Вы причастна к разрушению мира не земле своим ядовитым голосом и гневной энергией. О вас и моей маме и вам подобных уже узнали во всем мире и все устали от ваших криков и воплей. Простите — но вы не музыканты — так кто вам дал право петь? Вы это делаете для денег и славы — признайте это — и вы освободитесь от вашей боли. Я устала слышать боль. Вы меня тоже извините. И отстаньте от моей матери. Змея. Иначе вам не поздоровится. Примите это доброе предупреждение. Со мной сила. Не играйтесь. Аминь», — ответила та ей.

(Орфография и стиль авторов сохранены, — Прим. Ред.)