Дочь Любови Успенской дерзко ответила маме и оскорбила Наргиз
Фото: Instagram Любови Успенской
Конфликт между Любовью Успенской и ее взрослой дочерью Татьяной Плаксиной, шокировавших публику громким скандалом несколько месяцев назад, не прекращается даже после отъезда последней в США. По касательной досталось даже певице Наргиз: в пятницу, 26 июня, Татьяна Плаксина обнародовала переписку с ней и написала открытое письмо маме.
«Татьяна, здравствуй. Я не совсем понимаю каким образом, я стала причастной к вашей с мамой проблеме. Почему мое имя в кавычках и мой голос "болен"? И от чего, боюсь спросить, мне нужно лечиться? В чем заключается, мое "разрушение планеты"? Да и собственно, чем же я тебе так не угодила, что ты так нелестно обо мне отзываешься? Заранее благодарю за ответ», — обратилась Наргиз к Татьяне в личных сообщениях.
«Здравствуйте, Наргиз. Вы причастна к разрушению мира не земле своим ядовитым голосом и гневной энергией. О вас и моей маме и вам подобных уже узнали во всем мире и все устали от ваших криков и воплей. Простите — но вы не музыканты — так кто вам дал право петь? Вы это делаете для денег и славы — признайте это — и вы освободитесь от вашей боли. Я устала слышать боль. Вы меня тоже извините. И отстаньте от моей матери. Змея. Иначе вам не поздоровится. Примите это доброе предупреждение. Со мной сила. Не играйтесь. Аминь», — ответила та ей.
(Орфография и стиль авторов сохранены, — Прим. Ред.)
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Чтоб все было ЧИСТО МЕЖДУ нами Мама и змеи не залазили и не рушили семью ! Да здравствует правда ! АМИНЬ 🌻🌻🌻 и П. С если «кто-то» по прежнему считает что мы «шикуем на ворованные деньги» мы ПОКАЖИМ КАК МЫ ЖИВЕМ - всему МИРУ покажим ! !! Мой Отец чист как виноградная лоза и в скором времени весь мир узнаёт какой он ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 🌻🌻🌻И пойми- мама - все твои мысли - давно мне слышны . Освободись от БОЛЬНЫХ мыслей - других проблем у тебя нет ! Езжай в Индию с подружкой ! Что ты ко мне пристала !?!!!!!!! ! Я тебе все деньги которые «взяла с тебя» !!! Верну в Коробочке (Своей ДОЧКЕ которая спасала тебя всю жизнь от СКОТА ) как ты любишь говорить - верну ВДОВОЛЬ - деньги это энергия земли!!!!! Только пожалуйста успокойся наконец ВРАЗУМИСЬ! и живи своей жизнью - осознавая что твои слова и твои поступки - Мама, имеют следствия!!!! Мы тоже живые!! И нам так же сложно и больно как и тебе ! Это не даёт тебе право на ЖЕСТОКОСТЬ! Ты не исключение и таких правил которые ты себе придумала вовсе нет ! / есть Карма. ... hasta la vista 🌻🌻🌻только в отличии от Наргиз- у Любы красивый голос (иначе бы я не пела - если мать поёт - дочь поёт- если мать поёт - дочь молчит что то не ладно 🦩Аминь 🦩
«Чтоб все было чисто между нами Мама и змеи не залазили и не рушили семью! Да здравствует правда! Аминь! и П. С если "кто-то" по прежнему считает что мы "шикуем на ворованные деньги" мы покажим как мы живем — всему миру покажим!!! Мой Отец чист как виноградная лоза и в скором времени весь мир узнает какой он великолепный человек. И пойми — мама — все твои мысли — давно мне слышны. Освободись от больных мыслей — других проблем у тебя нет! Езжай в Индию с подружкой! Что ты ко мне пристала!?!!!!!!!! Я тебе все деньги которые "взяла с тебя"!!! Верну в Коробочке (Своей дочке которая спасала тебя всю жизнь от скота ) как ты любишь говорить — верну вдоволь — деньги это энергия земли!!!!! Только пожалуйста успокойся наконец вразумись! и живи своей жизнью — осознавая что твои слова и твои поступки — Мама, имеют следствия!!!! Мы тоже живые!! И нам так же сложно и больно как и тебе ! Это не дает тебе право на жестокость! Ты не исключение и таких правил которые ты себе придумала вовсе нет! Есть Карма... hasta la vista. Только в отличии от Наргиз — у Любы красивый голос (иначе бы я не пела — если мать поет — дочь поет — если мать поет — дочь молчит что то не ладно. Аминь», — обратилась она к родительнице.
Вероятнее всего, этот пост стал ответом на недавнее интервью Любови Успенской, в котором она упомянула дочь.
Еще год назад в семье царили мир и любовь: мать спасала дочь после несчастного случая, который случился с ней во время катания на велосипеде в Коста-Рике, посвящала ей песни. В январе Любовь Успенская впервые пожаловалась, что из-за аварии у ее дочери «пошатнулось душевное состояние».
Фото и видео: Eastnews, Instagram/@pacha_tati/@uspenskayalubov_official
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