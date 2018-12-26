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«Ты — вдохновение мое и муза»: Любовь Успенская посвятила новый хит пострадавшей в аварии дочери и показала ее неизвестные фото

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Успенская и ее дочь после аварии

Фото: Instagram Любови Успенской
65-летняя Любовь Успенская представила новую песню, которая, по ее мнению, станет хитом.

В октябре минувшего года в семье Любови Успенской произошла трагедия: единственная дочь артистки Татьяна Плаксина попала в аварию — разбилась на велосипеде. Девушка получила серьезные травмы, ей пришлось сделать несколько операций. Мама поддерживала ее, помогая справиться с последствиями — как физиологическими, так и психологическими. Однако нет худа без добра: произошедшее еще сильнее сблизило их и вдохновило артистку на новый виток в творчестве.

«Дети — наше все, наше вдохновение, смысл жизни, самый главный мотиватор становиться лучше с каждым днем. Друзья, делюсь с вами новой песней "Доченька моя", которую вы так хотели услышать. В нее вложена моя любовь и трепетность, моя нежность и светлые чувства. Я хочу, чтобы вы почувствовали и услышали их в этой музыке», — написала звездная мама в своем блоге.

Певица сопроводила свой пост хештегами «#премьера #эксклюзив #хит» — она уверена, что песню ждет большой успех.

Днем ранее Любовь Успенская показывала видео из семейного архива, на котором запечатлен процесс обучения дочки английскому языку, который впоследствии ей очень пригодилсч: «Делюсь с вами уникальными и сокровенными кадрами! Смотрю на это видео, и не могу поверить, что дочь уже совсем взрослая. Как будто вчера она, маленькая умничка, удивляла нас своими талантами. Как же быстро растут дети... Оглянуться не успеешь, как из маленькой девчонки, складывающей в пазл алфавит, вырастает талантливая, красивая и мудрая девушка. Горжусь! Но главное, что наши дети продолжают радовать нас вне зависимости от возраста».

Любовь Успенская старается чаще видеться с дочерью, особенно после произошедшего. Татьяна сопровождает маму в поездках — так, недавно она даже вышла на сцену с ней, исполнив пару песен.

Редакция Passion.ru желает здоровья девушке и успехов ее маме.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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