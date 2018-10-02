Две операции и стрижка под ноль: дочь Любови Успенской восстанавливается после несчастного случая

«Зачем брить?», «Это прикол? За чем уродовать свою дочь?», «Ну волосы тут точно не причем. Итак не легко потерять зубы, получить травму, а если еще и волос лишить, меня б наверное вообще порвало», «Может быть я что то не поняла?! Здоровья детей это главное, дай Бог! НО волосы??? Или она конкретно решила после травмы жизнь поменять?», «Упала с велосипеда, сломала челюсть, зубы.... Не понимаю... Налысо зачем бриться??????», «Зачем это??? Кто понимает, объясните пожалуйста», — недоумевают подписчики.

«Все правильно! Если подсознательно чувствуете, что должны освободиться, пережить и обновиться, так и надо! И все будет по-новому! Все к лучшему! Желаю Танечке», «Все верно, я так делала когда тяжело заболела! Помогло!!!», «Очень смело, но я уверенна вы все делаете правильно! Удачи, крепкого здоровья, все будет хорошо», «Все верно! С волосами уйдет все отрицательное и сглазы. Выздораливайте и пусть все будет хорошо! Счастья Вам», «Это сильный поступок и пусть приходит новая энергетика силы, здоровья и счастья! Выздоравливайте!!!! Держу кулачки», «Такая красавица и побрили. Ну ничего вырастут, только выздоравливай и Храни тебя ГОСПОДЬ», — одобряют те, кто знает толк в ритуалах.

Желаем здоровья девушке!

Фото и видео: instagram