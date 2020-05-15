Дочь Алсу оригинально перепела ее хит Solo для «Евровидения-2000» и собрала сотни комплиментов от фанатов
Фото: Instagram
В 2020 году из-за коронавируса Европа осталась без главного песенного конкурса в привычном его формате. Но уже 16 мая «Евровидение» состоится в новом виде: это будет двухчасовой онлайн-концерт Eurovision: Europe Shine A Light с участием певцов, которые не попали в Роттердам.
В эти дни многие артисты вспоминают, каким было их участие в конкурсе. Так, накануне Алсу опубликовала свое выступление в 2000 году, а сегодня показала, как ее хит Solo исполнила ее дочь Микелла Абрамова.
«Новое поколение Solo», — подписала Алсу видео.
«Какой голос и какой английский», «Получилось лучше оригинала», «Алсу, у вас такие талантливые дочери», «Умничка», «Очень классно», «У тебя большое будущее», — написали девочке в комментариях.
О младшей дочери Алсу (старшая Сафина тоже занимается музыкой) заговорили после ее участия в проекте «Голос. Дети», где она заняла первое место. По мнению зрителей, главный приз достался незаслуженно.
После Алсу рассказывала, что и свою карьеру построила с помощью богатого влиятельного отца, и Микеллу продвигает всеми возможными способами.
А вам понравилось, как Микелла исполнила хит матери?
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov, Gennadii Sergeev/ Global Look press
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