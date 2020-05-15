Дочь Алсу оригинально перепела ее хит Solo для «Евровидения-2000» и собрала сотни комплиментов от фанатов

«Какой голос и какой английский», «Получилось лучше оригинала», «Алсу, у вас такие талантливые дочери», «Умничка», «Очень классно», «У тебя большое будущее», — написали девочке в комментариях.

О младшей дочери Алсу (старшая Сафина тоже занимается музыкой) заговорили после ее участия в проекте «Голос. Дети», где она заняла первое место. По мнению зрителей, главный приз достался незаслуженно.

После Алсу рассказывала, что и свою карьеру построила с помощью богатого влиятельного отца, и Микеллу продвигает всеми возможными способами.

А вам понравилось, как Микелла исполнила хит матери?