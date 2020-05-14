«Была совсем юная, 20 лет прошло»: Алсу вспомнила свое выступление на «Евровидении» и перепела хит «Соло»

«Да! Сегодня ровно 20 лет с того памятного, невероятного дня в Стокгольме! 20?!😱 Тогда я была совсем юная, до конца не осознавала уровень ответственности и масштабы происходящего! По сей день песня #Solo и мое второе место на конкурсе #Евровидение , конечно же, являются и остаются одним из значимых моих достижений в творчестве и в карьере! В течении нескольких лет после этого события я пела ‘Соло’ на бис по 2-3 раза подряд на концертах, и до сих пор, когда звучат первые аккорды этой композиции, зал взрывается овациями🤩 Это большое счастье! Это моя история! Спасибо всем за то, что со мной все эти годы🙏🏻❤️», — предалась воспоминаниям звезда.