Певица Алсу — многодетная мать: у нее растут две дочери и маленький сын, которого она никому не показывает. Девочки пошли по маминым стопам: они увлекаются творчеством и играют на музыкальных инструментах. Но, если младшая — 11-летняя Микелла часто появляется с мамой на светских мероприятиях, то 13-летняя Сафина ведет менее публичный образ жизни.Появление Алсу на публике с обеими дочерьми удивило ее поклонников, особенно тем, как повзрослела Сафина. «Сафина. Когда она успела так вырасти? Красотки», «Ого, Сафинка выше мамули уже. Красотки все трое», «Алсу, вы безумно красивая мама», «Ох, Сафинка прям вымахала! Три грации», «Сафина красавица, переплюнула всех — скромная и нежная», «Как три подружки», «Какие красивые девочки. А Сафина, уже выше мамы, расцвела!», — посыпались восторженные комментарии.Микелла рассказывала, что ее сестра Сафина — очень скромная девушка. Она ведет закрытый Instagram и принимает в друзья только знакомых. Микелла же напротив публичная девочка. О ней заговорили после ее участия в проекте «Голос. Дети», которое год назад обернулось скандалом, когда ее родители повлияли на ход голосования в финале и Микелла победила. Все об этой истории можно прочитать по ссылке. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!