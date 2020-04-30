Торт с портретом, море цветов и поцелуй мамы: Алсу нежно поздравила дочь с днем рождения

Младшая дочь Алсу Микелла Абрамова отметила день рождения. В честь этого состоялась премьера ее клипа «Не твоя», который сняли во время самоизоляции.

«Наше любимое доброе сердечко. Моя талантливая, яркая и веселая девочка! С днем рождения. Ты наше солнышко. Ты даришь свет и радость абсолютно всем вокруг себя! Очень люблю тебя. И хочу, чтобы ты была всегда счастливой! Ты столько учишься, трудишься и работаешь над собой, пусть все твои мечты сбываются. А мы всегда будем рядом», — поздравила Алсу.