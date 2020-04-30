Торт с портретом, море цветов и поцелуй мамы: Алсу нежно поздравила дочь с днем рождения
Фото: Instagram
Младшая дочь Алсу Микелла Абрамова отметила день рождения. В честь этого состоялась премьера ее клипа «Не твоя», который сняли во время самоизоляции.
«Наше любимое доброе сердечко. Моя талантливая, яркая и веселая девочка! С днем рождения. Ты наше солнышко. Ты даришь свет и радость абсолютно всем вокруг себя! Очень люблю тебя. И хочу, чтобы ты была всегда счастливой! Ты столько учишься, трудишься и работаешь над собой, пусть все твои мечты сбываются. А мы всегда будем рядом», — поздравила Алсу.
А в сториз артистки появилось нежное фото с именинницей. В кадре рядом с Микеллой красуется двухэтажный торт с фигуркой-портретом Микеллы и море цветов, а Алсу нежно целует дочь.
Фото: Instagram
Алсу с мужем Яном Абрамовым изо всех сил стараются сделать из младшей дочери Микеллы звезду эстрады, в то время, как их старшая Сафина остается в тени. В 2019 году разгорелся скандал после подведения итогов шоу «Голос. Дети», в котором победила Микелла. Зрители посчитали, что Микелла не должна была стать первой, и обвинили родителей в накрутке голосов.
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Фото и видео: Instagram
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