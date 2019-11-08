Ольга Бузова обращалась в полицию из-за избиений Дмитрием Тарасовым

Кроме того, Тарасов ответил на несколько вопросов Тины Канделаки: «Я не имею никакого отношения к насилию и никогда в жизни и мысли такой не было. Я воспитывался в семье, где это было исключено. Мой отец сказал мне, что я остался единственным защитником и опорой для своей семьи, поэтому иного предназначения мужчины в жизни женщины я не представляю. У мужчин есть правило не трогать слабее себя, что уже тогда говорить о нежной половине человечества? Я очень люблю свою беременную жену и рад, что она не реагирует на все и может посмеяться над тем, чего я не позволяю и не позволю себе в жизни. Об этом мы и сказали в выпуске с T-Killah, что хотели вывести наших девочек из себя».

Бывшая и нынешняя супруги спортсмена резко отреагировали на разгорающийся скандал и выступили против рукоприкладства в семье. «Прежде чем вступить в брак, мы неоднократно обсуждали допустимые и недопустимые моменты. Одним из моих условий было — отсутствие рукоприкладства. Для меня бьет — не значит любит. Для меня это табу и повод разорвать отношения. Посмотрите на фото с моим отцом. Разве он допустит, чтобы его единственную дочь обидели?» — заявила Анастасия Костенко.