Ольга Бузова обращалась в полицию из-за избиений Дмитрием Тарасовым
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Фото: Instagram Ольги Бузовой
Дмитрий Тарасов вновь оказался в эпицентре скандала. В одном из влогов с репером T-Killah футболист заявил, что может поднять руку на девушку. Спустя несколько часов Дмитрий записал видеообращение к фолловерам, в котором объяснил свое высказывание.
Кроме того, Тарасов ответил на несколько вопросов Тины Канделаки: «Я не имею никакого отношения к насилию и никогда в жизни и мысли такой не было. Я воспитывался в семье, где это было исключено. Мой отец сказал мне, что я остался единственным защитником и опорой для своей семьи, поэтому иного предназначения мужчины в жизни женщины я не представляю. У мужчин есть правило не трогать слабее себя, что уже тогда говорить о нежной половине человечества? Я очень люблю свою беременную жену и рад, что она не реагирует на все и может посмеяться над тем, чего я не позволяю и не позволю себе в жизни. Об этом мы и сказали в выпуске с T-Killah, что хотели вывести наших девочек из себя».
Бывшая и нынешняя супруги спортсмена резко отреагировали на разгорающийся скандал и выступили против рукоприкладства в семье. «Прежде чем вступить в брак, мы неоднократно обсуждали допустимые и недопустимые моменты. Одним из моих условий было — отсутствие рукоприкладства. Для меня бьет — не значит любит. Для меня это табу и повод разорвать отношения. Посмотрите на фото с моим отцом. Разве он допустит, чтобы его единственную дочь обидели?» — заявила Анастасия Костенко.
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СМИ есть АБЬЮЗЕР. ⠀ Я не привыкла комментировать ситуации, занимающие лидирующие позиции, но здесь, когда СМИ решили сделать меня жертвой домашнего насилия, я молчать не стану. ⠀ Для начала небольшое отступление. Мне очень стыдно за наших журналистов, особенно за личностей, на которых подписано огромное количество людей и которые официально являются представителями Российской Массовой Коммуникации. Очень позорно, как это модно сейчас говорить, хайповать на вырванном видеоматериале, предварительно не ознакомившись с полным сюжетом. Вспоминается последний мастер-класс Владимира Познера и его слова: «Дело журналиста не продвигать собственное мнение, а давать информацию.» Теперь к основному. Мы не поддерживаем домашнее насилие и более того, вначале выпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне не даёт лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят 😅. Рукоприкладство в нашей семье - табу! Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг- ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т.д. ⠀ Вы правда думаете, что если бы любимый был тираном, то я бы такая спокойная на релаксе, с улыбкой до ушей, ехала в машине? ⠀ Мои близкие знают, что я и терпила- несовместимые противоположности. Странно, что кому-то это пришло в голову🤷🏽♀️. ⠀ P.S. Много сообщений в Директ, где меня спрашивают, что делать в ситуации насилия. Дорогие женщины, я никогда не сталкивалась с этим и умоляю Вас! НЕ НУЖНО ТЕРПЕТЬ. Бьет - не значит ЛЮБИТ! Пожалуйста, не молчите об этом и ничего не бойтесь. ⠀ 📞 Контактный номер телефона для пострадавших от домашнего насилия – общенациональная горячая линия 8 801 100 8 801 ⠀ 📞Правовая помощь и социально-психологическое сопровождение — «Женская кризисная линия» Тел 8 (029) 756 35 24 ⠀ 📞 Общество объединение «Радислава» Телефон доверия 280-28-11 Если не берут трубку 8 (029) 610 83 55 Для размещения в убежище - 8 (029) 610 83 55. ⠀ Телефоны и организации взяты с http://old.ostanovinasilie.org/куда-обратиться-за-помощью/
В свою очередь, Ольга Бузова призналась, что лично сталкивалась с домашним насилием, однако не уточнила, кто из ее мужчин поднимал на нее руку. За нее это сделал Telegram-канал Mash, который со ссылкой на собственный анонимный источник сообщил, что Ольга как минимум трижды обращалась в полицию из-за поведения супруга: «По данным наших источников, только за осень 2013 года телезвезда трижды обращалась в органы. К паре выезжал участковый по району Якиманка, но ситуация не менялась. "В ноябре 2013 года Бузова три раза вызывала полицию из-за избиений — через консьержа ЖК. Ольга жаловалась участковому, что муж поднимает на неё руку".
Полицейский посещал их съемную квартиру в центре Москвы, уточнял обстоятельства и пытался провести разъяснительную работу. Тарасов успокаивался, Бузова отказывалась фиксировать побои и никуда не сообщала. "Бузова объясняла участковому, что ей жалко мужа и она не будет выносить сор из избы", — добавил источник».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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