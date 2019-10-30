Поле битвы — интернет: Дмитрий Тарасов резко выясняет отношения с бывшей женой и борется за право видеть дочь

Я продала 3 СВОИХ квартиры за эти годы. Суду предоставили эту информацию. P.S. После того, как Вы ответите, будет любопытно, совпадут ли ответы сейчас с теми, которые я сохранила в наших с Вами захватывающих мобильных диалогах. P.P.S. Прошу заметить, в суд подаю не я, а Вы, мешая мне спокойно и качественно заниматься воспитанием нашей дочери, вкладывая в ее развитие свои и Ваши финансы. Это лишь часть вопросов, которые накопились за 9 лет. Я уверена, будучи талантливым футболистом и настоящим профессионалом, Вы найдете работу в хорошем клубе. Мы в Вас верим! Двери в наш дом всегда для Вас открыты. P.P.P.S. С какой любовью Ангелина относится к папе, бабушке, тете, братьям и сестрам, Вы смогли убедиться на единственном совместном отдыхе с ней», — завершила речь мама Ангелины.

Дмитрий Тарасов в долгу не остался и опубликовал свой «пламенный» монолог, отметив, что пост Оксаны был настолько конкретным, как будто его писала «куча адвокатов».

«Во-первых, я люблю свою дочь, какие бы байки ты там не придумывала. Радует то, что ты творчески подходишь ко всему, за что ни возьмешься. Будь то выяснение отношений между нами во всеуслышание или, например, когда создаешь всякого рода трудности и неудобства для моего общения с дочерью. Я тебя зауважал, ты не всегда была такой. Особенно понравилось про то, что у нашей дочери нет в доступе телефона. Ей уже 10 лет. Первоклашки, дети моих друзей, ходят в школу с телефонами, чтоб мало ли чего, а моя дочь, которой я купил два телефона, не может иметь телефон будучи уже довольно взрослой. При этом на многих фото она с телефоном в руках. Тут, как говорится, я вижу путаницу в твоих показаниях.

Во-вторых. Что касается визы. Разрешение на выезд ребенка не нужно, посоветуйся со своими адвокатами. Если нет запрета, то родитель может запросто вывезти ребенка за границу.

В-третьих. Свидетельство о рождении восстанавливается в течение дня. Не передал его вовремя, потому как ждал свою старшую дочь на празднование года ее сестры (моей младшей дочери) и хотел его отдать, когда она приедет. Но по неизвестной мне причине связь с дочерью прервалась и вины моей нет.

В-четвертых, представь, не знаю где ты работаешь, работаешь ли, в суде это выяснится. После судебного процесса, я думаю, каждый из нас даст пояснение», — обратился спортсмен к бывшей жене.