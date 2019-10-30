Поле битвы — интернет: Дмитрий Тарасов резко выясняет отношения с бывшей женой и борется за право видеть дочь
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Дмитрий Тарасов и его бывшая жена Оксана устроили настоящую битву в Сети: экс-супруги выясняют, кто из них прав в воспитании и содержании общей 10-летней дочери Ангелины.
Накануне в Instagram Дмитрий опубликовал большой пост, в котором по полочкам разложил свою позицию и разъяснил ситуацию с алиментами и судами.
Но на этом дело не закончилось: Оксана Тарасова сделала свой выпад в сторону отца своей дочери, обращаясь к нему исключительно на «вы».
«Уважаемый, Дмитрий Алексеевич, в связи с Вашим душераздирающим постом у меня возникло несколько вопросов. 1) Где обещанное разрешение на выезд ребенка, которое я прошу с января 2019 года? 2) Где свидетельство о рождении, которое я умоляла Вас вернуть после поездки в Турцию? Мне пришлось его восстанавливать, а старое до сих пор у Вас. 3) Мой телефон включен 24/7, причем отдельный номер. У ребенка нет телефона и Вам известно почему. Не прочитала смс? Так позвонили бы. 4) Как наш ребенок в результате отметил юбилей (не считая семейного праздника), и как сильно хотел отметить его в Греции на сборах? Поездка была оплачена и спланирована за полгода. Расскажите, как Ангелина плакала неделю из-за сорванных по Вашей вине планов. Деньги нам не вернули. 5) Вы не забыли, как я проиграла Вам суд, и мне назначили фиксированную сумму по Вашему желанию. Далеко не 25%, положенных по закону РФ. 6) Как часто Вы встречались и встречаетесь с Линой? Вы же в обязательном порядке делали совместные фото, так продемонстрируйте "толстый" альбом. Я никогда не препятствовала Вашему общению с дочерью, но Вы "строили свою любовь". Зачем Вы страдали целых 8 лет и не обратились по данному вопросу в суд значительно раньше? 7) Вы действительно не знаете, кем я работаю? Прежде всего, мамой и папой, а уже потом зарабатываю деньги в сфере покупки, продажи и аренды недвижимости», — эмоционально написала Оксана Тарасова (стилистика автора сохранена, - прим. ред.).
Я продала 3 СВОИХ квартиры за эти годы. Суду предоставили эту информацию. P.S. После того, как Вы ответите, будет любопытно, совпадут ли ответы сейчас с теми, которые я сохранила в наших с Вами захватывающих мобильных диалогах. P.P.S. Прошу заметить, в суд подаю не я, а Вы, мешая мне спокойно и качественно заниматься воспитанием нашей дочери, вкладывая в ее развитие свои и Ваши финансы. Это лишь часть вопросов, которые накопились за 9 лет. Я уверена, будучи талантливым футболистом и настоящим профессионалом, Вы найдете работу в хорошем клубе. Мы в Вас верим! Двери в наш дом всегда для Вас открыты. P.P.P.S. С какой любовью Ангелина относится к папе, бабушке, тете, братьям и сестрам, Вы смогли убедиться на единственном совместном отдыхе с ней», — завершила речь мама Ангелины.
Дмитрий Тарасов в долгу не остался и опубликовал свой «пламенный» монолог, отметив, что пост Оксаны был настолько конкретным, как будто его писала «куча адвокатов».
«Во-первых, я люблю свою дочь, какие бы байки ты там не придумывала. Радует то, что ты творчески подходишь ко всему, за что ни возьмешься. Будь то выяснение отношений между нами во всеуслышание или, например, когда создаешь всякого рода трудности и неудобства для моего общения с дочерью. Я тебя зауважал, ты не всегда была такой. Особенно понравилось про то, что у нашей дочери нет в доступе телефона. Ей уже 10 лет. Первоклашки, дети моих друзей, ходят в школу с телефонами, чтоб мало ли чего, а моя дочь, которой я купил два телефона, не может иметь телефон будучи уже довольно взрослой. При этом на многих фото она с телефоном в руках. Тут, как говорится, я вижу путаницу в твоих показаниях.
Во-вторых. Что касается визы. Разрешение на выезд ребенка не нужно, посоветуйся со своими адвокатами. Если нет запрета, то родитель может запросто вывезти ребенка за границу.
В-третьих. Свидетельство о рождении восстанавливается в течение дня. Не передал его вовремя, потому как ждал свою старшую дочь на празднование года ее сестры (моей младшей дочери) и хотел его отдать, когда она приедет. Но по неизвестной мне причине связь с дочерью прервалась и вины моей нет.
В-четвертых, представь, не знаю где ты работаешь, работаешь ли, в суде это выяснится. После судебного процесса, я думаю, каждый из нас даст пояснение», — обратился спортсмен к бывшей жене.
Также футболист пояснил, что в сентябре перевел алименты лично, а потом это еще раз сделал футбольный клуб. Но Оксана отказалась засчитать «излишки» платежом за следующий месяц.
«В заключение, очень надеюсь, что наше общение перейдет в конструктивное русло. Нам действительно, и здесь я соглашаюсь с нашими подписчиками, давно пора научиться жить с тем, что у нас общая дочь и ее интересы важнее обид, которые возможно между нами есть. Я лично на тебя ни за что не обижаюсь, желаю тебе лучшего. Говорю это совершенно искренне», — обратился Тарасов к матери своей старшей дочери.
Подписчики спросили Дмитрия, зачем выносить сор из избы на всеобщее обозрение. На что он ответил, что этот вопрос нужно адресовать не ему. И в комментариях началась настоящая баталия: одни защищали и оправдывали Дмитрия за честность, другие рекомендовали ему не терять свое мужское лицо ведь всем все равно не угодить, третьи отметили, что Оксана ведет себя не совсем адекватно.
В комментариях также отметили, что у Тарасовых очень красивая дочь, которая страдает от перепалок родителей. Некоторые фолловеры также предположили, что тексты за футболиста «строчит Настюха».
Оксане же посоветовали срочно выходить замуж. «Мне одного раза хватило», — ответила она.
А на чьей вы стороне?
Фото и видео: Instagram
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