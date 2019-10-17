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«Мама и папа на релаксе»: в Сети обсуждают нежные фото счастливого Дмитрия Тарасова с беременной женой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий и Анастасия Тарасовы в ресторане

Фото: Instagram

Футболист с супругой провели вечер в ресторане с друзьями.

Анастасия Тарасова скоро станет мамой во второй раз. Малыш должен появиться на свет в первых числах нового года. Дмитрий Тарасов с женой с нетерпением ждут этого события и считают недели до него.

Под фото в Instagram, Анастасия ставит хэштег с номером недели беременности. Также произошло и с новыми снимками, которые появились на ее странице. Дмитрий и Анастасия опубликовали нежные фото, которые сделали в ресторане.

«Мама и папа на релаксе», - подписала Анастасия и поставила хэштеги #22weekspregnant, #22неделибеременности, видимо, чтобы подписчики не задавали лишних вопросов о сроках.

«Классные», «Красавчики», «Такие красивенные. На Вас можно смотреть бесконечно», «Красивые и счастливые. беременность тебе к лицу, Настя», «Очень красивые, а главное счастливые и приятно смотреть...», - отметили поклонники пары (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, будущий ребенок станет для Дмитрия Тарасова уже третьим. У него есть старшая дочь Ангелина от первой жены, а с Анастасией они растят маленькую дочь Милану. СО второй супругой Ольгой Бузовой Дмитрий детей не завел.

Фото и видео: Instragram

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