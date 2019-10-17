«Мама и папа на релаксе»: в Сети обсуждают нежные фото счастливого Дмитрия Тарасова с беременной женой

Под фото в Instagram, Анастасия ставит хэштег с номером недели беременности. Также произошло и с новыми снимками, которые появились на ее странице. Дмитрий и Анастасия опубликовали нежные фото, которые сделали в ресторане.

«Мама и папа на релаксе», - подписала Анастасия и поставила хэштеги #22weekspregnant, #22неделибеременности, видимо, чтобы подписчики не задавали лишних вопросов о сроках.