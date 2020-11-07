«Аптечный Ревизорро» Екатерина Диденко снова беременна?
Фото: @didenko.katerina / Instagram
Совсем недавно популярный аптечный провизор Екатерина Диденко раскрыла имя своего нового возлюбленного. Им оказался начинающий актер Влад Черных. Девушка с упоением делилась подробностями их личной жизни с подписчиками и решила похвастаться подарком от любимого. Пока кольцо не на безымянном пальце девушки, но в скором времени все может поменяться. Диденко уже говорила подписчикам, что готова на новый брак, и мотивировала это тем, что не может жить в одиночестве и переносить боль от потери трагически погибшего мужа. В новом посте Екатерина Диденко снова удивила фолловеров — блогер показала тесты на беременность с положительным результатом. Под фото она написала: «Я отказываюсь в это верить....Я же пью противозачаточные....».
Фолловеры были весьма озадачены новостью и написали слова сомнений в комментариях: «Если это реально хайп, я отпишусь!», «Это тема следующего поста?», «И сразу в инстаграм?)))», «Хороший способ похайпить», «Я думаю это прикол», «Рекламный ход?», «Катя, Вы же как-то на днях в истории говорили, что кому-то приснился Валя и сказал, что его душа вселится в Вашего ребеночка..», «Третий ребенок это счастье)», «Тема следующего поста, что не все контрацептивы 100℅ защищают», «Это чудо!!! И сон был не спроста».
Екатерина Диденко — популярный Инстаграм-блогер, которая рассказывает как сэкономить на покупке лекарств. Зимой этого года в ее семье произошел трагический случай: во время празднования дня рождения женщины погиб ее муж, который нырнул в бассейн с сухим льдом. После трагедии вдова и мать двоих детей начала активно посещать различные телешоу и делать пластические операции, что вызвало неоднозначную реакцию у публики.
Фото: @didenko.katerina / Instagram
Напомним, что «Аптечный ревизорро» Екатерина Диденко вновь появилась на страницах Интернет-изданий благодаря событиям в личной жизни. Пока пресса обсуждает ее скорую свадьбу, вдова призналась: спустя несколько месяцев после смерти отца своих детей она стала жертвой жестокого обмана со стороны коварного соблазнителя.
А вы как думаете: Екатерина Диденко действительно беременна? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @didenko.katerina / Instagram
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