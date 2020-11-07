«Аптечный Ревизорро» Екатерина Диденко снова беременна?

Напомним, что «Аптечный ревизорро» Екатерина Диденко вновь появилась на страницах Интернет-изданий благодаря событиям в личной жизни. Пока пресса обсуждает ее скорую свадьбу, вдова призналась: спустя несколько месяцев после смерти отца своих детей она стала жертвой жестокого обмана со стороны коварного соблазнителя.

А вы как думаете: Екатерина Диденко действительно беременна? Делитесь своим мнением в комментариях!