«Аптечный ревизорро» Диденко впервые открыто показала нового избранника и рассказала о жизни с ним

О 29-летней Екатерине Диденко узнали в феврале 2020 года, когда ее муж Валентин погиб на вечеринке с сухим льдом. «Аптечный ревизорро», как она себе называет, стала обсуждаемым персонажем, за ее жизнью принялись пристально наблюдать.

И уже через несколько месяцев после похорон супруга, Диденко завела новые отношения. Ее новый избранник мелькает у нее в блоге, но она не «светит» его лицо. Везде он или за кадром, или со спины, или с прикрытым лицом.

Но теперь блогер впервые открыто показала Владислава, правда, сделала это оригинально — в виде игры, «зашифровав» фото любимого мужчины среди портретов знаменитостей. Подписчикам она предложила «поймать Владика» на видео.