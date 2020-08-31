«Выпрашивала у него секс»: «аптечный ревизорро» раскрыла правду о женихе, которого встретила после смерти мужа

«Аптечный ревизорро» Екатерина Диденко, прославившаяся после трагической гибели мужа, вновь появилась на страницах Интернет-изданий благодаря событиям в личной жизни. Пока пресса обсуждает ее скорую свадьбу, вдова призналась: спустя несколько месяцев после смерти отца своих детей она стала жертвой жестокого обмана со стороны коварного соблазнителя.

«Юра написал мне практически сразу после трагедии, предлагал купить у него песню. Я сказала, что не умею петь, он обещал научить. Мы начали общаться. Он просил снимать его в сторис - я отказывалась. В моем окружении никто не поддерживал идею с выпуском песни, Юра настаивал. Мне было ужасно одиноко, он внимательно слушал, поддерживал, заботился. Я привыкала к нему. Потом он пропал, ссылаясь на то, что если я не буду рассказывать о нем подписчикам, мы не сможем общаться. Мне было больно терять его и я согласилась. Мы начали снимать вместе видео, иногда это был очень странный контент, который мне не казался правильным, но он убеждал, что так нужно. Потом меня обвиняли в хайпе, а он поддерживал и был рядом. Во мне происходили очень странные вещи - меня тянуло к нему, он отстранялся и “позволял” быть рядом только за трафик. Сейчас я понимаю, что это были жесточайшие манипуляции - тогда я не видела ничего и никого не хотела слушать. Я платила за него везде! Помогала развивать блог! Купила песню, которая мне не нужна за огромные деньги! Дошло даже до того, что я выпрашивала у него секс! Он говорил, что девственник и не может вот так без брака. Вы представляете - ведь он мог развести меня еще и на брак! В один момент мне написала Настя Рыбка - позвала встретиться пообщаться. И открыла глаза», - рассказала она в своем блоге.