Екатерина Диденко выходит замуж через полгода после гибели мужа на вечеринке с сухим льдом?
Фото: www.instagram.com/didenko.katerina/?hl=ru
О блогере Екатерине Диденко заговорили после трагической гибели ее мужа Валентина. Мужчина погиб, нырнув в бассейн с сухим льдом на дне рождения жены. Недолго погоревав, вдова «аптечный ревизорро» и мать двоих маленьких детей поняла, что может заработать на своей трагедии.
За все то время, что историю обсуждали в Сети и по ТВ, на страницу Диденко в Instagram подписались тысячи новых фолловеров. И вскоре стало известно, что на шумихе вокруг своего имени Екатерина заработала круглую сумму.
И всего через несколько недель после похорон мужа Екатерина стала публиковать фото с новыми мужчинами. Строились разные версии, кто это может быть: от пиара до новых отношений. И теперь в СМИ появилась информация: Диденко выходит замуж.
«СтарХит» сообщает со ссылкой на телеграм-сообщества, что скандально известный блогер скоро объявит о своей помолвке. И даже на своей новости о якобы грядущей свадьбе, Диденко решила обогатиться. Она собирается устроить гив (розыгрыш ценных подарков) и приурочить к нему сообщение о помолвке. На всем этом замешаны большие деньги.
Подписчики Екатерины Диденко, которых у нее 1,7 млн, разделились на два лагеря. Одни обвиняют ее в бессердечности: «Вы Валю и не любили, вот и счастливы», а другие встают на ее сторону: 1Вы обязаны продолжать жить дальше ради детей».
Екатерина старается не обращать внимания на хейтеров: «Кто бы что ни говорил, можно мы будем просто счастливы?», — написала она однажды в микроблоге.
А что думаете вы?
Фото и видео: Instagram Екатерины Диденко
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!