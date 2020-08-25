Екатерина Диденко выходит замуж через полгода после гибели мужа на вечеринке с сухим льдом?

О блогере Екатерине Диденко заговорили после трагической гибели ее мужа Валентина. Мужчина погиб, нырнув в бассейн с сухим льдом на дне рождения жены. Недолго погоревав, вдова «аптечный ревизорро» и мать двоих маленьких детей поняла, что может заработать на своей трагедии.

За все то время, что историю обсуждали в Сети и по ТВ, на страницу Диденко в Instagram подписались тысячи новых фолловеров. И вскоре стало известно, что на шумихе вокруг своего имени Екатерина заработала круглую сумму.

И всего через несколько недель после похорон мужа Екатерина стала публиковать фото с новыми мужчинами. Строились разные версии, кто это может быть: от пиара до новых отношений. И теперь в СМИ появилась информация: Диденко выходит замуж.

«СтарХит» сообщает со ссылкой на телеграм-сообщества, что скандально известный блогер скоро объявит о своей помолвке. И даже на своей новости о якобы грядущей свадьбе, Диденко решила обогатиться. Она собирается устроить гив (розыгрыш ценных подарков) и приурочить к нему сообщение о помолвке. На всем этом замешаны большие деньги.