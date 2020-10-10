«Аптечный Ревизорро» Диденко похвасталась кольцом от нового бойфренда
Фото: Instagram/ @didenko.katerina
Совсем недавно популярный аптечный провизор Екатерина Диденко раскрыла имя своего нового возлюбленного. Им оказался начинающий актер Влад Черных. Девушка с упоением делилась подробностями их личной жизни с подписчиками, а теперь решила и похвастаться подарком от любимого.
В сторис своего блога она опубликовала кадры, на которых показывает новое золотое колечко с камушком от своего возлюбленного. «Влад Черных, спасибо за подарок!», — оставила подпись Екатерина.
Фото: Instagram/ @didenko.katerina
Пока кольцо не на безымянном пальце девушки, но в скором времени все может поменяться. Диденко уже говорила подписчикам, что готова на новый брак, и мотивировала это тем, что не может жить в одиночестве и переносить боль от потери трагически погибшего мужа.
Несмотря на объяснение, многие поклонники тогда так и не поняли, почему Екатерина так торопится с замужеством: «Вы не одиноки, у Вас двое прекрасных детей. Я не обвиняю Вас, но глубоко не понимаю», — написала одна из подписчиц. Тем не менее, есть и те, кто поддерживает Диденко: «Говорят, что женщины, которые были счастливы в браке, обычно быстро находят другого мужчину. Потому что быть с мужчиной ассоциируется со счастьем. А те, кто вырывается из тяжёлых отношений, с новыми не спешат», — оставила комментарий другая подписчица.
Екатерина Диденко — популярный Инстаграм-блогер, которая рассказывает как сэкономить на покупке лекарств. Зимой этого года в ее семье произошел трагический случай: во время празднования дня рождения женщины погиб ее муж, который нырнул в бассейн с сухим льдом. После трагедии вдова и мать двоих детей начала активно посещать различные телешоу и делать пластические операции, что вызвало неоднозначную реакцию у публики.
Фото и видео: Instagram
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