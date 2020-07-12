Дочь Леры Кудрявцевой станцевала под песню Валерия Леонтьева

Маша танцует на террасе загородного участка в красном костюмчике. Она задорно топает и прихлопывает в такт музыке. Лера не смогла удержаться и выложила в сторис сразу три видео с увлеченно танцующей малышкой.

Совсем недавно телеведущая вернулась с отдыха на Черном море, где ее дочь также была в центре внимания. Кудрявцева купалась в бассейне с девочкой в парных купальниках и проводила время в компании Эвелины Бледанс и ее младшего сына.

Лера Кудрявцева - известная телеведущая. Много лет она проработала на телеканале «Муз-ТВ», а сейчас ведет программу «Секрет на миллион» на «НТВ». Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Свадьба состоялась в 2013 году. Через пять лет на свет появилась их общая дочь Мария. Это уже второй ребенок Леры. У теледивы есть взрослый сын Жан, который родился в браке с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Также Кудрявцева призналась, что у нее была неудачная беременность и она потеряла своего третьего ребенка, отцом которого должен был стать Макаров. Муж и маленькая дочка помогли ведущей пережить эту утрату.