Лера Кудрявцева призналась мужу в любви в годовщину свадьбы и показала редкие фото: «Спасибо, родной, за все»

«Поздравляем», «Много-много счастливых лет, ребята», «Поздравляю, дорогая, еще лет 80 вам счастья и любви», «Счастья вам!», «С праздником, молодожены», «Лерчик, я-то очень хорошо помню вечер, как вы познакомились и день вашей свадьбы! Поздравляю вашу семью! Поздравляю Игоря с такой женой, как ты. Ты мечта и огонь. Счастья вашей прекрасной семье! Люблю. И пусть любовь с первого взгляда, какую я увидела в тот вечер вашего знакомства, горит в ваших сердцах всю жизнь», — поздравили в комментариях друзья Кудрявцевой и Макарова.

Ранее Лера Кудрявцева признавалась, что Игорь Макаров, который моложе нее на 16 лет, поразил ее смелым и даже наглым поведением. «Со мной никто раньше так дерзко не разговаривал. Он командовал и с ним я почувствовала себя маленькой девочкой», — рассказывала телеведущая о своем знакомстве с будущим мужем.