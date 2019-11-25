«Дети, не деритесь»: дочь Дмитрия Маликова показала забавное видео игр с маленьким братом

Поклонники звездного семейства признались в комментариях, что давно не видели что-то подобное нежное и пересматривают ролик раз за разом.

«Стеша лучшая сестра», «Пересмотрела много раз», «Мальчики они такие, с ними особенно не пообнимаешься!», — написали фолловеры Стефании.

Одна из подписчиц поинтересовалась, похожи ли они с братом в этом возрасте. Дочь Дмитрия Маликова ответила: «Одно лицо».

Напомним, Марка Дмитрию и его супруге Елене родила суррогатная мать в начале 2018 года.