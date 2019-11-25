«Дети, не деритесь»: дочь Дмитрия Маликова показала забавное видео игр с маленьким братом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
19-летняя дочь Дмитрия Маликова опубликовала в Instagram видео, в котором показала, как в ее семье проходят воскресные вечера. В ролике Стефания играет с 1,5-годовалым братом Марком, отец играет на рояле, а снимает все мама — Елена Маликова.
Когда игры детей становятся особенно динамичными, Дмитрий говорит за кадром: «Дети, не деритесь!».
Поклонники звездного семейства признались в комментариях, что давно не видели что-то подобное нежное и пересматривают ролик раз за разом.
«Стеша лучшая сестра», «Пересмотрела много раз», «Мальчики они такие, с ними особенно не пообнимаешься!», — написали фолловеры Стефании.
Одна из подписчиц поинтересовалась, похожи ли они с братом в этом возрасте. Дочь Дмитрия Маликова ответила: «Одно лицо».
Напомним, Марка Дмитрию и его супруге Елене родила суррогатная мать в начале 2018 года.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!