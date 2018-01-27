В день своего рождения, 29 января, Дмитрий Маликов решил поделиться радостными новостями о пополнении в своей семье и официально подтвердить информацию о рождении сына.

На днях в СМИ появились неожиданные новости о том, что Дмитрий и Елена Маликовы стали родителями во второй раз. Оказалось, что это правда: накануне своего 48-летия певец официально подтвердил в Instagram, что у него родился сын, записав видеообращение.

«Когда я записывал это видео, еще не произошло главное событие прошедшего года моей жизни, а именно — рождение сына! А теперь оно случилось,и я абсолютно счастлив! Чего и Вам желаю! Спасибо за поздравления и добрые слова! Они меня очень поддерживают и вдохновляют», — заявил Маликов.