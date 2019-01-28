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«Вечно молодой»: Дмитрий Маликов отмечает день рождения

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Дмитрий Маликов в Грузии

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Сегодня певцу и композитору исполняется 49 лет.

Дмитрий Маликов может похвастаться многомиллионной армией поклонников — певец и композитор покорил сердца уже нескольких поколений своих слушателей. Сегодня, 29 января, музыканту исполняется 49 лет, и в честь дня рождения он принимает поздравления многочисленных подписчиков в Instagram.

«Дмитрий, с праздником детства!!!Чтобы мечталось и сбывалось», «С днём рождения, звезда моя далёкая…», «С днем рождения, вечно молодой Дмитрий Маликов», «Любимый и неповторимый Дмитрий !С днем Рождения Вас!Успехов во всем!Здоровья Вам и Вашим близким!Мирного и светлого неба!», «Дмитрий, поздравляю вас С Днем Рождения! Желаем оставаться молодым , весёлым!», «С днем рождения! Процветания в творчестве и благополучия в семье!», «Дмитрий, любви Вам вечной и счастья безграничного!», «Дорогой Дима! На твоих песнях выросли мои бабушки (и дедушки слушали в тайне от бабушек , напевая строки твои песен в душе, который был на улице ) , родители , сестры , братья! Мне уже за 50, а ты все тот же молодой мальчишка! С нетерпением ждём твоих новых синглов и будоражащих сознание клипов!», «Дмитрий, пускай сила будет в руках, пожар в груди, а в голове фундаментальные идеи. С Днём Рождения!», «Дмитрий, с днем рождения! Счастья и здоровья вам и близким! Спасибо за светлый заряд позитива)!» — пишут певцу фолловеры.

Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!

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