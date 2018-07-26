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«Какой серьезный»: Маликов впервые показал лицо полугодовалого сына

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я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Маликов с сыном

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48-летний Дмитрий Маликов решил наконец рассекретить маленького сына Марка.

На днях в Twitter Дмитрия Маликова появилась странная шутка про успехи в карьере. Чтобы отвлечь поклонников от неприятного обсуждения, певец сделал «ход конем»: он опубликовал в Instagram милый снимок с сыном Марком, которому 24 июля исполнилось 6 месяцев.

Дмитрий и ранее выкладывал в микроблог фото с малышом, но тогда его лицо было либо закрыто специальным стикером, или Марк лежал в коляске. Теперь же кроху можно подробно рассмотреть — фолловеры Маликова стали наперебой писать, что Марк очень похож на папу.

«Замечательный у вас сын. Пусть растет здоровеньким и счастливым мальчиком. Поздравляю с «первым полугодием», «Еще один красавец», «Серьезный маленький мужичок!», «Ой, как же похож на Вас, Дмитрий! Вот это да!!», «Сладенький. Зацеловать немедленно», — написали комментаторы (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото: Instagram

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