«Какой серьезный»: Маликов впервые показал лицо полугодовалого сына

На днях в Twitter Дмитрия Маликова появилась странная шутка про успехи в карьере. Чтобы отвлечь поклонников от неприятного обсуждения, певец сделал «ход конем»: он опубликовал в Instagram милый снимок с сыном Марком, которому 24 июля исполнилось 6 месяцев.

Дмитрий и ранее выкладывал в микроблог фото с малышом, но тогда его лицо было либо закрыто специальным стикером, или Марк лежал в коляске. Теперь же кроху можно подробно рассмотреть — фолловеры Маликова стали наперебой писать, что Марк очень похож на папу.