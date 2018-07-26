«Какой серьезный»: Маликов впервые показал лицо полугодовалого сына

На днях в Twitter Дмитрия Маликова появилась странная шутка про успехи в карьере. Чтобы отвлечь поклонников от неприятного обсуждения, певец сделал «ход конем»: он опубликовал в Instagram милый снимок с сыном Марком, которому 24 июля исполнилось 6 месяцев.
Дмитрий и ранее выкладывал в микроблог фото с малышом, но тогда его лицо было либо закрыто специальным стикером, или Марк лежал в коляске. Теперь же кроху можно подробно рассмотреть — фолловеры Маликова стали наперебой писать, что Марк очень похож на папу.
«Замечательный у вас сын. Пусть растет здоровеньким и счастливым мальчиком. Поздравляю с «первым полугодием», «Еще один красавец», «Серьезный маленький мужичок!», «Ой, как же похож на Вас, Дмитрий! Вот это да!!», «Сладенький. Зацеловать немедленно», — написали комментаторы (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram