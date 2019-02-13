Дмитрий Маликов нежно поздравил дочь с 19-летием и поделился мелодией, которую сочинил

«С днем рождения, Стешенька! Пусть твое счастье растет вместе с тобой», — написал звездный отец, а позже поделился композицией, которую сочинил в этот же день: «Вдруг нашло вдохновение».
Сама Стеша тоже поделилась настроением в блоге: «я очень счастлива 🌸🌸🌸 #19мнеуже #13offebruary #birthday».
Чуть больше года назад Дмитрий Маликов и его супруга снова стали родителями. Своего маленького сына отец тоже воспитывает в любви к музыке.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram