Дети Максима Галкина оказали Алле Пугачевой медицинскую помощь и потушили пожар
1/10
Максим Галкин опубликовал новую серию семейных видео.
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой вновь вызвали восторг у поклонников звездного семейства. Сегодня их папа поделился серией новых видеороликов.
В самом трогательном из них шоумен запечатлел, как Лиза и Гарри тушат пожар и оказывают Алле Пугачевой медицинскую помощь. «Выбираем профессию», — прокомментировал Максим.
Два других видеоролика показывают, как проходят зимние дни в звездном замке.
Впрочем, постоянные читатели Максима Галкина хорошо знакомы с бытом звезд. Они знают, как выглядят окрестности замка, что хранится в холодильнике Примадонны, как выглядит кабинет и прихожая в замке звезд, как проходит утро в семействе — и многое другое.
Фото: instagram