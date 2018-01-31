Максим Галкин опубликовал новую серию семейных видео.

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой вновь вызвали восторг у поклонников звездного семейства. Сегодня их папа поделился серией новых видеороликов.

В самом трогательном из них шоумен запечатлел, как Лиза и Гарри тушат пожар и оказывают Алле Пугачевой медицинскую помощь. «Выбираем профессию», — прокомментировал Максим.

Два других видеоролика показывают, как проходят зимние дни в звездном замке.

Впрочем, постоянные читатели Максима Галкина хорошо знакомы с бытом звезд. Они знают, как выглядят окрестности замка, что хранится в холодильнике Примадонны, как выглядит кабинет и прихожая в замке звезд, как проходит утро в семействе — и многое другое.

Фото: instagram