Максим Галкин опубликовал новую серию семейных видео.

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой вновь вызвали восторг у поклонников звездного семейства. Сегодня их папа поделился серией новых видеороликов.

В самом трогательном из них шоумен запечатлел, как Лиза и Гарри тушат пожар и оказывают Алле Пугачевой медицинскую помощь. «Выбираем профессию», — прокомментировал Максим.