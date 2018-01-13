Максим Галкин растрогал подписчиков новым видеороликом о своих проказниках.

Все дети иногда проказничают, и наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина — не исключение. Несколько минут назад шоумен опубликовал очередной видеоролик из их повседневной жизни.

«Вы такие классные», «Зимний день - шалить не лень», «Детство!!!! Настоящее детство!!!!!! здОрово!!!», «Один играет, другая танцует. Классно все таки двойняшкам - никогда скучно не бывает», «Какое умиление! Доченька прелесть красатулечка выбражулечка», «Лизонька конечно артистка! Чудо-ребенок», «Гарри счастливый малыш! У него замечательные родители!», «Как у вас там весело! Хороший папа и мама за кадром небось руководит», «Не семья, а одно загляденье», «Блииин, какие же классные! У Филиппа менее классные», — обсуждают подписчики.

Фото: instagram