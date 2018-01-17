Шоумен рассказал, что любит есть.

Максим Галкин часто делится с подписчиками подробностями из своей жизни, а видео с участием семьи шоумена неизменно набирают большое количество просмотров в его Instagram. Сегодня комик и телеведущий опубликовал новый видеоролик, в котором показал содержимое холодильника, и признался, что больше всего любит есть. «Я ем с Нового Года», — гласит подпись к записи.

«Приятного аппетита Максим!!! Бывает что хочется и ночью кушать, если во время не лечь спать», «Как аппетитно и красиво кушает!Даже на полный животик побежишь к холодильнику искать вкусняшек!», «Я тоже так делаю😂 точь-в-точь, только вот той жужжалки у меня нет😀», «Примерно также я сейчас супчик навернула🤣», «пойду и себе пожарю котлеток....где наша не пропадала....я тоже - "одной диетой не наедаюсь, сижу на двух")», «Не зря в холодильнике свет сделали...☝️☝️☝️чтоб ночью жрать!!!!!», «Вы классный! Я вас обожаю! Но ночью есть нельзяяя!)))))», «Холодильник ругается», «Максим ,хватит !!!!!Я неделю как на диете,а вы такие видео снимаете🤣🤣🤣», — написали подписчики в комментариях.

Напомним, некоторое время назад Максим Галкин сообщил фолловерам, что спустя полгода после покупки абонемента пришел в тренажерный зал.

(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)

Фото: instagram