Главная семья страны посвятила соотечественникам теплые слова.

«Дорогие друзья, с наступающим вас 2018-м! Желаем вам счастья, любви и мира в ваших семьях! Пусть этот год принесёт вам много нежданной радости! Ваши Алла, Максим, Лиза и Гарри», — обратился шоумен к соотечественникам.

Несколько минут назад в блоге Максима Галкина появилась трогательная фотография, на которой звездное семейство запечатлено вместе на фоне камина. Дети восседают на резных старинных креслах, родители в строгих нарядах с торжественным видом стоят рядом.

«Красивые какие», «И вас с наступающим Новым годом!», «Вы такая классная семья», «Очень красиво и благородно», «Вы прекрасны !!!! Здоровья вам и вашим деткам !!!! а все остальное, слава Богу, у вас есть....», «Жена ваша молодая! Озорная такая», «Лиза — настоящая королева, нет, не Лиза— Елизавета», «Какие вы чудесные! Всего доброго вам!», — пишут восхищенные фанаты.

Для некоторых из них «открытка» от Аллы, Максима, Лизы и Гарри — главное поздравление этого года: «Семья Королевства», «Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут ВАШИ имена!!! Вы лучшие!!! С новым годом!! Мир вашей семье!!», «Ваааааааа!!!!! Это так круто! Теперь Путина можно не смотреть)))))))))))))))))))))».

Этот снимок обещает стать новогодним хитом в Instagram. За 20 минут он уже набрал более 50 тысяч лайков и 850 комментариев.

Несколькими часами ранее Алла и Максим опубликовали в своих блогах короткие видеоролики: