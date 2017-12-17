Лиза одобрила стиль мамы и старшей сестры.

Поклонники звездной семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина с нетерпением ждут появление новых публикаций об их детях в блоге шоумена. Так, сегодня Максим показал подписчикам, как четырехлетняя Лиза устроила «модный приговор» своей маме и старшей сестре — певице Кристине Орбакайте. Девочка оценила наряды родных, о чем в подробностях рассказала папе. А ее брат Гарри с истинно мужской немногословностью и сдержанностью кратко оценил происходящее: «Мда уж».

«Максим, какие у Вас ладные и непосредственные дети!», «Девочки есть девочки.. О пуговичках, сапожках, и шубке..)))))», «Как же Лиза на маму похожа😉😍 копия Аллы», «Мне все время когда я смотрю видео этой прекрасной семьи,хотелось посмотреть общение Кристины с малышами.И вот пожалуйста.Девочки они такие!Мне кажется Галкин классный папа.Детки просто прелесть.Алла Борисовна конечно королева!Здоровья,счастья,любви Вашей семье и радуйтесь нас маленькими видео.Я обожаю их смотреть!», «Прелесть какая,трогательно до невозможности», «Ну лапочка-разумница!Прям приятно на неё смотреть!Модница растёт!Ой,папуля,готовь уже мешок денег на наряды!», «Ну такие славные! Ну прелесть невозможная!!!», — не остались равнодушными фолловеры.