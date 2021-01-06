Дети Галкина и Пугачевой записали милое рождественское видео: «Любимые котята»

Напомним, что звездные родители занимаются всесторонним развитием Лизы и Гарри с их раннего детства. В 7 лет двойняшки говорят уже на нескольких иностранных языках, занимаются творчеством, играют на музыкальных инструментах, отлично плавают и знают многое об окружающем мире. 1 сентября дети пошли в элитную школу, где за обучение каждого из них Максим Галкин и Алла Пугачева платят 1,6 миллиона рублей в год.

К слову, недавно мы писали, как сын Пугачевой и Галкина застыл, увидев маму по телевизору. Семилетний сын певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Гарри в очередной раз покорил сердца поклонников пары, отец мальчика выложил видео, снятое в Новый год, в Instagram.

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