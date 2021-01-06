Дети Галкина и Пугачевой записали милое рождественское видео: «Любимые котята»
Фото: Instagram / @maxgalkinru
Максим Галкин порадовал миллионы поклонников новым семейным видео, в котором показал, как семья готовится к Рождеству. Гарри и Лиза прочитали трогательное стихотворение на камеру с праздничными мешочками в руках. Звездный отец похвалил детей за прочтение и подарил конфеты. Под видео он написал: «С наступающим праздником Рождества Христова, дорогие друзья!».
Пользователи Сети остались в восторге от нового видео двойняшек: «Какие же невозможно прекрасные дети», «Ну какие же потрясающие, милые, воспитанные детки», «Какие искренние, детские эмоции», «Замечательные дети. Счастья вашей семье», «Это ЧУДО!!! Счастья и здоровья Детишкам!», «Какие славные детки», «Любимые котята».
Фото: Instagram / @maxgalkinru
Напомним, что звездные родители занимаются всесторонним развитием Лизы и Гарри с их раннего детства. В 7 лет двойняшки говорят уже на нескольких иностранных языках, занимаются творчеством, играют на музыкальных инструментах, отлично плавают и знают многое об окружающем мире. 1 сентября дети пошли в элитную школу, где за обучение каждого из них Максим Галкин и Алла Пугачева платят 1,6 миллиона рублей в год.
К слову, недавно мы писали, как сын Пугачевой и Галкина застыл, увидев маму по телевизору. Семилетний сын певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Гарри в очередной раз покорил сердца поклонников пары, отец мальчика выложил видео, снятое в Новый год, в Instagram.
А вам понравилось новое видео Максима Галкина? Делитесь своим мнением в комментариях!
_Фото: Instagram / @maxgalkinru
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