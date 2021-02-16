Павел Деревянко рассказал о своей личной жизни: «Любимой женщины у меня нет»
Фото: Instagram / @pablo_derevyanko
Павел Деревянко расстался с супругой Дарьей Мясищевой в декабре минувшего года после 10 лет отношений. Причиной разрыва экс-возлюбленных стало желание партнеров двигаться дальше, но уже по отдельности.
После разрыва с бывшей женой Деревянко появился на премьере фильма «Огонь» в компании Аглаи Тарасовой, подогрев слухи об их романе. Однако, как оказалось, новой возлюбленной актера стала чемпионка по бальным танцам Алена Иванова. Они вместе позировали на красной дорожке церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», не скрывая чувств.
Тем не менее в беседе с Teleprogramma.pro Павел признался, что свободен.
16 февраля состоялась премьера сказочного фильма «Конек-Горбунок», в котором Деревянко исполнил роль.
«Сегодня придет вся семья, мы в прекрасных отношениях. Но любимой женщины у меня нет», —делится актер. Однако о причинах расставания с танцовщицей Аленой Ивановой артист не сообщил.
Напомним, что ранее Павел Деревянко признался, что расставание с девушкой спасло его от долгой депрессии. Актер рассказал, что слава, стремление к идеалу сыграли с ним злую шутку/
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: Instagram / @pablo_derevyanko