Павел Деревянко рассказал о своей личной жизни: «Любимой женщины у меня нет»

Павел Деревянко расстался с супругой Дарьей Мясищевой в декабре минувшего года после 10 лет отношений. Причиной разрыва экс-возлюбленных стало желание партнеров двигаться дальше, но уже по отдельности.

После разрыва с бывшей женой Деревянко появился на премьере фильма «Огонь» в компании Аглаи Тарасовой, подогрев слухи об их романе. Однако, как оказалось, новой возлюбленной актера стала чемпионка по бальным танцам Алена Иванова. Они вместе позировали на красной дорожке церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», не скрывая чувств.

Тем не менее в беседе с Teleprogramma.pro Павел признался, что свободен.