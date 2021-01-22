Расставшийся с супругой Павел Деревянко впервые вышел в свет с новой девушкой
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На красной дорожке церемонии вручения кинопремии «Золотой орел» Павел Деревянко появился в компании эффектной блондинки. Спутницей актера оказалась чемпионка по бальным танцам Алена Иванова, как представил ее сам Деревянко. Влюбленные не скрывали свои чувства друг к другу и вместе позировали фотографам.
В середине декабря Павел Деревянко и его теперь уже бывшая гражданская жена Дарья Мясищева вышли в эфир, чтобы рассказать подписчикам детали своего расставания. Актер и его возлюбленная были в отношениях 10 лет, за это время у них родились две дочери: Варя и Саша. «Мы по-прежнему любим друг друга и уважаем. Мы вместе воспитываем детей, но мы больше не пара, — заявили Павел Деревянко и Дарья Мясищева. — Никто не находил себе молоденьких, никто никуда не уходил. Мы партнеры, мы друзья. У нас все в порядке. Просто мы свободные и счастливые люди».
Вскоре появились слухи о том, что Павел Деревянко закрутил роман с Аглаей Тарасовой. Вместе они появились на премьере фильма «Огонь», где вдвоем позировали фотографам на красной дорожке.
Фото и видео: Instagram Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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