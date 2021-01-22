Расставшийся с супругой Павел Деревянко впервые вышел в свет с новой девушкой

В середине декабря Павел Деревянко и его теперь уже бывшая гражданская жена Дарья Мясищева вышли в эфир, чтобы рассказать подписчикам детали своего расставания. Актер и его возлюбленная были в отношениях 10 лет, за это время у них родились две дочери: Варя и Саша. «Мы по-прежнему любим друг друга и уважаем. Мы вместе воспитываем детей, но мы больше не пара, — заявили Павел Деревянко и Дарья Мясищева. — Никто не находил себе молоденьких, никто никуда не уходил. Мы партнеры, мы друзья. У нас все в порядке. Просто мы свободные и счастливые люди».

Вскоре появились слухи о том, что Павел Деревянко закрутил роман с Аглаей Тарасовой. Вместе они появились на премьере фильма «Огонь», где вдвоем позировали фотографам на красной дорожке.