Павел Деревянко признался, что расставание с девушкой спасло его от долгой депрессии
Фото: www.instagram.com/pablo_derevyanko/
Павел Деревянко разоткровенничался в документальном фильме «На грани», вышедшем в эфир известного онлайн-кинотеатра. Актер признался, что слава, стремление к идеалу сыграли с ним злую шутку, доведя до депрессии.
«Мне было очень плохо, не мог есть и спать. Было ужасное липкое ощущение, и длилось оно долго — полгода», — вспоминает актер. Но работу он не бросал, а однажды во время спектакля даже упал в обморок.
Вспоминая то время, события происходили больше 10 лет назад, он понимал, что не видит себя в будущем, появлялись нехорошие мысли. Проанализировав свою жизнь, Павел понял, что заигрался. Тогда он только закончил работу над фильмом «Счастливый конец», где исполнил роль стриптизера. Для вхождения в образ он много тренировался, чтобы накачать тело. В итоге образ его и «сожрал».
«Мне нравилось мое тело, но это был не я», — говорит Деревянко, отмечая, что прикрывался своим героем.
Когда накатила жуткая депрессия, Павел еще не понимал, что это болезнь. Он перепробовал разные способы борьбы с гнетущим состоянием, но отпускало лишь на время. И тогда, подумав еще, он решил, что должен расстаться с девушкой.
«Она меня любила. Я ей все сообщил, она была в шоке, — признается актер. — Но я ушел. Отправился на концерт один, всю ночь танцевал. И понял, что вот он я. Тогда же ко мне пришло осознание, что я хочу семью. Что теперь могу видеть себя в будущем — в окружении детей и внуков».
Вскоре Павел познакомился с Дарьей Мясищевой, их роман был стремительным. Буквально на первом свидании девушка забеременела. Ребенка решили оставить. Так у пары появилась дочь, следом еще одна. Дарья и Павел вместе растили детей, хотя в браке не состояли и придерживались свободных отношений. Недавно Деревянко и Мясищева расстались.
Фото и видео: Instagram Павла Деревянко
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