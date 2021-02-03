Павел Деревянко признался, что расставание с девушкой спасло его от долгой депрессии

Павел Деревянко разоткровенничался в документальном фильме «На грани», вышедшем в эфир известного онлайн-кинотеатра. Актер признался, что слава, стремление к идеалу сыграли с ним злую шутку, доведя до депрессии.

«Мне было очень плохо, не мог есть и спать. Было ужасное липкое ощущение, и длилось оно долго — полгода», — вспоминает актер. Но работу он не бросал, а однажды во время спектакля даже упал в обморок.

Вспоминая то время, события происходили больше 10 лет назад, он понимал, что не видит себя в будущем, появлялись нехорошие мысли. Проанализировав свою жизнь, Павел понял, что заигрался. Тогда он только закончил работу над фильмом «Счастливый конец», где исполнил роль стриптизера. Для вхождения в образ он много тренировался, чтобы накачать тело. В итоге образ его и «сожрал».

«Мне нравилось мое тело, но это был не я», — говорит Деревянко, отмечая, что прикрывался своим героем.