«По-прежнему любим друг друга»: Деревянко и Мясищева прокомментировали свое расставание

Павел Деревянко и Дарья Мясищева вышли в эфир, чтобы рассказать подписчикам детали своего расставания. Актер и его возлюбленная были в отношениях 10 лет, за это время у них родились две дочери: Варя и Саша.

В день, когда стало известно, что они больше не вместе, Дарья лишь коротко прокомментировала: «Мы расстались». Теперь она вместе с отцом своих дочек раскрыла подробности.

«Мы по-прежнему любим друг друга и уважаем. Мы вместе воспитываем детей, но мы больше не пара, — заявили Павел Деревянко и Дарья Мясищева. — Никто не находил себе молоденьких, никто никуда не уходил. Мы партнеры, мы друзья. У нас все в порядке. Просто мы свободные и счастливые люди».