«По-прежнему любим друг друга»: Деревянко и Мясищева прокомментировали свое расставание
Фото: www.instagram.com/pablo_derevyanko/
Павел Деревянко и Дарья Мясищева вышли в эфир, чтобы рассказать подписчикам детали своего расставания. Актер и его возлюбленная были в отношениях 10 лет, за это время у них родились две дочери: Варя и Саша.
В день, когда стало известно, что они больше не вместе, Дарья лишь коротко прокомментировала: «Мы расстались». Теперь она вместе с отцом своих дочек раскрыла подробности.
«Мы по-прежнему любим друг друга и уважаем. Мы вместе воспитываем детей, но мы больше не пара, — заявили Павел Деревянко и Дарья Мясищева. — Никто не находил себе молоденьких, никто никуда не уходил. Мы партнеры, мы друзья. У нас все в порядке. Просто мы свободные и счастливые люди».
«Официальное заявление! Да, мы с Дашей действительно расстались! В этом нет никакой трагедии и проблемы. Мы по-прежнему дружим и воспитываем наших дочек Варвару и Александру, но только мы больше не пара. Просьба, не придумывать своих версий. Просто пришло время нам расстаться и мы это вовремя поняли. Большое спасибо каждому за понимание и деликатность», — написал актер в блоге.
Ранее Павел Деревянко рассказывал, что у него и Дарьи на первом же свидании случилась интимная близость, и девушка сразу забеременела. Но даже после рождения первого ребенка влюбленные не стали жить вместе, сохраняя свободные отношения. Каждый из них параллельно с с этим романом встречался с кем хотел. И только после появления второй дочери Павел и Дарья стали жить вместе. Полгода назад Деревянко признавался, что решил остепениться и главное для него в жизни — это Даша и дети.
Фото и видео: Instagram Павла Деревянко
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