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Даша Жукова во второй раз выйдет замуж за Ставроса Ниархоса в присутствии 500 гостей

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Слайд, который
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Даша Жукова

Фото: EAST NEWS

38-летняя бизнес-вумен и греческий миллиардер устроят шикарную вечеринку.

В октябре 2019 года 38-летняя галеристка и бинес-вумен Даша Жукова вышла замуж за своего возлюбленного Ставроса Ниархоса. Церемония прошла скромно, с присутствием только самых близких людей.

День рождения Даши Жуковой

Теперь СМИ сообщают, что на ближайших выходных — 18 и 19 января 2020 года — пара устроит большую и пышную свадебную церемонию. Звездная чета не распространяется о личной жизни: Даша предпочитает не делиться важными событиями с посторонними. Например, о свадьбе Жуковой и ее первого супруга Романа Абрамовича стало известно много времени спустя после самого события.

Поэтому и о предстоящей церемонии известно немного. СМИ сообщили, что поздравлять молодоженов слетятся мировые знаменитости: Дэвид Бекхэм, Лив Тайлер, Дерек Бласберг, Гвинет Пэлтроу и другие — всего около 500 человек.

Еще раз пара обменяется клятвами любви и верности в мэрии города Санкт-Мориц. После гостей ждут на вечеринке в 5-звездочном отеле Kulm St. Moritz, которым владеет семья Ставроса Ниархоса.

Фото: Getty Images

Журналистов на свадьбе не будет, поэтому поклонникам Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса остается надеяться на то, что они сами покажут фотографии со свадьбы или снимки «засветит» в соцсетях кто-то из гостей.

Роман Даши и Ставроса начался в 2017 году, когда Дарья объявила о расставании с Романом Абрамовичем. В 10-летнем браке с российским миллиардером Даша родила сына и дочь.

Фото: Instagram, East News, Starface, Getty Images

Видео: Instagram

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