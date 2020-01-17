Даша Жукова во второй раз выйдет замуж за Ставроса Ниархоса в присутствии 500 гостей

Теперь СМИ сообщают, что на ближайших выходных — 18 и 19 января 2020 года — пара устроит большую и пышную свадебную церемонию. Звездная чета не распространяется о личной жизни: Даша предпочитает не делиться важными событиями с посторонними. Например, о свадьбе Жуковой и ее первого супруга Романа Абрамовича стало известно много времени спустя после самого события.

Поэтому и о предстоящей церемонии известно немного. СМИ сообщили, что поздравлять молодоженов слетятся мировые знаменитости: Дэвид Бекхэм, Лив Тайлер, Дерек Бласберг, Гвинет Пэлтроу и другие — всего около 500 человек.

Еще раз пара обменяется клятвами любви и верности в мэрии города Санкт-Мориц. После гостей ждут на вечеринке в 5-звездочном отеле Kulm St. Moritz, которым владеет семья Ставроса Ниархоса.