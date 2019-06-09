Дарья Жукова отметила день рождения в компании возлюбленного и друзей

Даша Жукова всегда отмечает свой день рождения с размахом — в минувшем году галеристка устроила вечеринку с национальным колоритом, а в этом году гостей вечера развлекали танцоры Vogue в одном из популярных ресторанов Нью-Йорка.
Бойфренд Даши греческий миллиардер Ставрос Ниархос, друзья, среди которых Дерек Бласберг, Дэвид Бекхэм, Катя Гаузе и другие, поздравили именинницу.
По традиции, вечер завершился задуванием свеч на именинном торте.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!