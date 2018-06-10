Верка Сердючка и «Калинка»: как Даша Жукова отметила 37-летие

6 июня в Москве состоялось пышное празднование в честь десятилетия музея современного искусства «Гараж». Светские сплетники обсуждали появление на празднике основательницы музея Даши Жуковой в компании экс-возлюбленного Романа Абрамовича. Спустя пару дней после московского праздника бизнес-леди улетела в Нью-Йорк, чтобы отметить свой день рождения.