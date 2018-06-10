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Верка Сердючка и «Калинка»: как Даша Жукова отметила 37-летие

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Серый слайд, который
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Даша Жукова

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В Сети обсуждают вечеринку основательницы музея современного искусства «Гараж».

6 июня в Москве состоялось пышное празднование в честь десятилетия музея современного искусства «Гараж». Светские сплетники обсуждали появление на празднике основательницы музея Даши Жуковой в компании экс-возлюбленного Романа Абрамовича. Спустя пару дней после московского праздника бизнес-леди улетела в Нью-Йорк, чтобы отметить свой день рождения.

Вечеринка по случаю 37-го дня рождения Жуковой имела национальный колорит: ансамбль русских народных инструментов, зажигательные танцы под «Калинку». Гвоздем вечера стало появление Верки Сердючки, под хиты которой гости продолжили свои танцы. Среди гостей дня рождения были Сара и Эрин Фостер. Закончился вечер традиционным задуванием свечей на именинном пироге.

Фото: Javier Rojas, imago stock&people, Yan Maisani, Byron Purvis/Globallookpress, пресс-служба, instagram

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