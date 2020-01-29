passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Смелые движения и страсть: Дарья Мороз в «стальном» мини-платье устроила жаркие танцы на публике

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Дарья Мороз

Фото: Instagram

Актриса выступила на премьере второго сезона сериала «Содержанки», где исполнила одну из главных ролей.

Актриса Дарья Мороз блистала на премьере нового сезона провокационного сериала «Содержанки», в котором сыграла одну из главных ролей. На мероприятии бывшая жена Константина Богомолова, снявшего первую часть фильма, успела не только сменить несколько нарядов, но и исполнить жаркий танец на сцене — со смелыми движениями и страстью.

Видео из Instagram Александра Арутюнова

Наряд, в котором Дарья Мороз «зажигала» перед публикой стал третьим за вечер. На красной дорожке Дарья позировала десяткам фотографов сначала в нежном длинном полупрозрачном платье, после примерила светлое короткое платье из плотной ткани.

В конце вечера Мороз надела сверкающее «стальное» мини-платье, которое во время танца переливами подчеркивало фигуру актрисы.

Кстати, на пресс-конференции Дарья Мороз отметила, что во втором сезоне «Содержанок» откровенных сцен будет немало, но все же драматургия в нем будет играть главную роль, отодвигая постельные сцены на второй план.

Какой наряд Дарьи Мороз вам понравился больше?

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!