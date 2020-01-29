Смелые движения и страсть: Дарья Мороз в «стальном» мини-платье устроила жаркие танцы на публике
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Фото: Instagram
Актриса Дарья Мороз блистала на премьере нового сезона провокационного сериала «Содержанки», в котором сыграла одну из главных ролей. На мероприятии бывшая жена Константина Богомолова, снявшего первую часть фильма, успела не только сменить несколько нарядов, но и исполнить жаркий танец на сцене — со смелыми движениями и страстью.
Наряд, в котором Дарья Мороз «зажигала» перед публикой стал третьим за вечер. На красной дорожке Дарья позировала десяткам фотографов сначала в нежном длинном полупрозрачном платье, после примерила светлое короткое платье из плотной ткани.
В конце вечера Мороз надела сверкающее «стальное» мини-платье, которое во время танца переливами подчеркивало фигуру актрисы.
Кстати, на пресс-конференции Дарья Мороз отметила, что во втором сезоне «Содержанок» откровенных сцен будет немало, но все же драматургия в нем будет играть главную роль, отодвигая постельные сцены на второй план.
Какой наряд Дарьи Мороз вам понравился больше?
Фото и видео: Instagram
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