Смелые движения и страсть: Дарья Мороз в «стальном» мини-платье устроила жаркие танцы на публике

В конце вечера Мороз надела сверкающее «стальное» мини-платье, которое во время танца переливами подчеркивало фигуру актрисы.

Кстати, на пресс-конференции Дарья Мороз отметила, что во втором сезоне «Содержанок» откровенных сцен будет немало, но все же драматургия в нем будет играть главную роль, отодвигая постельные сцены на второй план.

Какой наряд Дарьи Мороз вам понравился больше?