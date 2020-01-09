«Вот это горячо!» Дарья Мороз с «размазанным» макияжем похвасталась стройными ногами во время смелой фотосессии

И актриса не перестает подтверждать это: она регулярно удивляет поклонников кадрами с фотосессий, на которых преображается до неузнаваемости.

Во время очередной фотосессии Дарья Мороз позировала в алом наряде и ярком «размазанном» макияже. Актриса похвасталась на съемке длинными стройными ногами. «Joker style», — подписала она один из снимков.