«Вот это горячо!» Дарья Мороз с «размазанным» макияжем похвасталась стройными ногами во время смелой фотосессии
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Дарья Мороз как-то обмолвилась, что ее лицо, как холст, и гримеры любят работать с ним. На лице актрисы можно изобразить все, что угодно, перевоплотив ее в самые неожиданные образы.
И актриса не перестает подтверждать это: она регулярно удивляет поклонников кадрами с фотосессий, на которых преображается до неузнаваемости.
Во время очередной фотосессии Дарья Мороз позировала в алом наряде и ярком «размазанном» макияже. Актриса похвасталась на съемке длинными стройными ногами. «Joker style», — подписала она один из снимков.
«Ого-го Дарья!!! Огонь», «Потрясающий образ! Очень вам идет», «Необычный какой мейк, очень ярко, классно», «Ах, какой секси-Джокер», «Вот это я понимаю, горячо!», — написали поклонники в комментариях.
Дарья Мороз уже примеряла образ, в котором ее сравнили с Шэрон Стоун, а также хвалилась идеальной фигурой в прозрачном корсете и откровенном мини-платье.
Какой образ актрисы вам нравится больше остальных?
Фото и видео: Instagram
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