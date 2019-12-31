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Томный взгляд, мини и декольте до пояса: Дарья Мороз впечатлила поклонников смелым и дерзким образом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Мороз

Фото: Instagram

Актриса за последнее время приняла участие в нескольких стильных фотосессиях.

Дарья Мороз поделилась с подписчиками в Instagram откровенной фотографией, на которой позирует в мини-платье с декольте до пояса. Подобные снимки приводят в восторг поклонников актрисы.

«Пусть вечеринка начнется сегодня», — подписала Мороз снимок, глядя со снимка на подписчиков томным взглядом.

«Когда видишь такой обжигающий образ, то мысли сами собой навевают вероятность нового невероятного захватывающего романа и вихрь грядущих эмоций! И, к слову сказать, у вас получается сделать фоточку так, что образ не призывной, но манящий! Так держать!», «Секс», «Ааааа, крутая», — пришло в восторг большинство подписчиков Дарьи Мороз.

Но некоторые отметили, что раньше Instagram актрисы был более «умным». «Дарья, ваш Инстаграм раньше был более интересный и интеллектуальный», «Опять, все... Но не секс... Почему вы такая не секси?», — досталась Дарье Мороз и доля критики.

За последние несколько дней актриса опубликовала несколько «горячих» снимков. В одном из образов — с длинными перчатками и вуалью — поклонники даже не узнали любимую актрису.

А вам нравятся преображения актрисы?

Фото и видео: Instagram

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