Томный взгляд, мини и декольте до пояса: Дарья Мороз впечатлила поклонников смелым и дерзким образом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Дарья Мороз поделилась с подписчиками в Instagram откровенной фотографией, на которой позирует в мини-платье с декольте до пояса. Подобные снимки приводят в восторг поклонников актрисы.
«Пусть вечеринка начнется сегодня», — подписала Мороз снимок, глядя со снимка на подписчиков томным взглядом.
«Когда видишь такой обжигающий образ, то мысли сами собой навевают вероятность нового невероятного захватывающего романа и вихрь грядущих эмоций! И, к слову сказать, у вас получается сделать фоточку так, что образ не призывной, но манящий! Так держать!», «Секс», «Ааааа, крутая», — пришло в восторг большинство подписчиков Дарьи Мороз.
Но некоторые отметили, что раньше Instagram актрисы был более «умным». «Дарья, ваш Инстаграм раньше был более интересный и интеллектуальный», «Опять, все... Но не секс... Почему вы такая не секси?», — досталась Дарье Мороз и доля критики.
За последние несколько дней актриса опубликовала несколько «горячих» снимков. В одном из образов — с длинными перчатками и вуалью — поклонники даже не узнали любимую актрису.
А вам нравятся преображения актрисы?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!