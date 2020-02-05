«Готовая модель»: Дарья Мороз показала стильный family look в фотосессии с 9-летней дочерью

«Готовая модель», «Ох, сколько нас — таких мам», «Счастья вам, девочки, полные ладони!», «Красотки», «Как хорошо, что дети лучше родителей», «Девочка очень милая, но похожа она на отца — и взгляд и статность!», «Зайка», «Классные девчонки», — похвалили моделей.

Дарья Мороз и сама часто снимается в стильных фотосессиях, а теперь приучает к этому виду искусства и Аню. Недавно Дарья Мороз похвалилась, что они с дочерью украсили обложку известного глянцевого издания.