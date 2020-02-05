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«Готовая модель»: Дарья Мороз показала стильный family look в фотосессии с 9-летней дочерью

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Мороз с дочкой Аней

Фото: Instagram

Подписчики актрисы усыпали Аню комплиментами, отметив, что девочка уже готова к тому, чтобы покорять модельный бизнес.

Дарья опубликовала на своей странице в Instagram кадр стильной фотосессии со своей 9-летней дочерью Аней. Обе модели примерили белые блузы, изумрудные over size пиджаки и изящные украшения.

В подписки к посту Дарья рассказала, как из-за нее дочь регулярно опаздывает в школу. Фолловеры актрисы отметили, что и у них случались подобные ситуации, а также написали в адрес Мороз и ее дочери множество комплиментов.

«Готовая модель», «Ох, сколько нас — таких мам», «Счастья вам, девочки, полные ладони!», «Красотки», «Как хорошо, что дети лучше родителей», «Девочка очень милая, но похожа она на отца — и взгляд и статность!», «Зайка», «Классные девчонки», — похвалили моделей.

Дарья Мороз и сама часто снимается в стильных фотосессиях, а теперь приучает к этому виду искусства и Аню. Недавно Дарья Мороз похвалилась, что они с дочерью украсили обложку известного глянцевого издания.

Фото и видео: Instagram

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