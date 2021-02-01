Даня Милохин вошел в ТОП-10 блогеров, которым доверяют россияне

Агентство «Ромир» провело опрос россиян с целью выяснить, какие блогеры пользуются наибольшим доверием. Рейтинг из 10 персон возглавил журналист Юрий Дудь. Также симпатиями у россиян пользуются Ксения Собчак и Настя Ивлеева (2 и 3 места соответственно). Первая тройка блогеров не меняется уже несколько месяцев.

Четвертую и пятую строчку ТОП-10 заняли Илья Варламов и Ирина Шихман. Остальные оставшиеся позиции в порядке убывания заняли: Ида Галич, Даня Милохин, Евгений Баженов, Карина Кросс и Лиза Миллер, сообщает «КП» со ссылкой на имеющееся в их распоряжении исследование.