Даня Милохин вошел в ТОП-10 блогеров, которым доверяют россияне
Фото: www.instagram.com/yurydud/
Агентство «Ромир» провело опрос россиян с целью выяснить, какие блогеры пользуются наибольшим доверием. Рейтинг из 10 персон возглавил журналист Юрий Дудь. Также симпатиями у россиян пользуются Ксения Собчак и Настя Ивлеева (2 и 3 места соответственно). Первая тройка блогеров не меняется уже несколько месяцев.
Четвертую и пятую строчку ТОП-10 заняли Илья Варламов и Ирина Шихман. Остальные оставшиеся позиции в порядке убывания заняли: Ида Галич, Даня Милохин, Евгений Баженов, Карина Кросс и Лиза Миллер, сообщает «КП» со ссылкой на имеющееся в их распоряжении исследование.
18-летний блогер Даня Милохин попал в этот рейтинг впервые. В последний год его имя постоянно мелькает в Сети. Братья Данила и Илья Милохины росли в детдоме после того, как от них отказалась родная мать. Через 10 лет мальчишек с непростыми характерами, закаленными в антидетских условиях, взяли в приемную многодетную семью. О том, как Даня, а следом за ним и старший брат, за год добились успеха, превратившись в блогеров с миллионными аудиториями и гонорарами с шестью нулями, Passion.ru писал в рубрике «Было-стало».
Фото и видео: Instagram Дани Милохина, Ксении Собчак, Карины Кросс, Евгения Баженова, Ильи Варламова, Юрия Дудя, Иды Галич, Ирины Шихман, Насти Ивлеевой, Лизы Миллер
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