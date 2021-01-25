Родной отец тиктокеров Дани и Ильи Милохиных нашелся много лет спустя после расставания

В студии Любовь Бережная рассказала, что родила детей, когда была совсем молодой. А после того, как у отца мальчишек начались проблемы с наркотиками, она выгнала его. Но найти силы растить детей не нашла. И мучилась от этой мысли долгие годы. После она вышла замуж и родила еще сына и дочь. На вопрос, почему она после не забрала Илью и Даню, Бережная ответила: «Во мне тогда все умерло. Я ничего не чувствовала. А после вышла замуж, жили бедно, на съемных квартирах Заьирать было некуда», — расплакалась она в студии.

После выхода программы в эфир Илья Милохин рассказал, что начал общаться со сводной сестрой, дочерью родной матери.

На съемках программы также появился Кирилл Петков — брат отца Дани и Ильи. «Прости нас за все. Простите нас всех за все», — сказал он в студии.