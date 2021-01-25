Родной отец тиктокеров Дани и Ильи Милохиных нашелся много лет спустя после расставания
Фото: www.instagram.com/ilya_milokhin/
Даня и Илья Милохины оказались в детском доме, когда им было всего 3 и 4 года. Мать отказалась от них, потому что посчитала, что не сможет ратить детей-погодок без поддержки мужчины и семьи. Историю Дани Милохина, который, несмотря на все трудности в жизни (непростое общение с приемной семьей, проблемой с наркотиками и законом) сумел добиться успеха и стать известным. О том, какой непростой путь прошли братья, став миллионерами, ранее писал Passion.ru.
На прошлой неделе в программе «Пусть говорят» состоялась первая за 16 лет встреча Любови Бережной со старшим сыном Ильей. Ранее тиктокер рассказывал, что хотел бы увидеть мать и познакомиться с ее семьей. Даня в интервью Ксении Собчак рассказывал, что не испытывает никаких чувств к матери. Поэтому мать впервые за эти годы он увидел по телевизору.
Фото: Кадр программы
В студии Любовь Бережная рассказала, что родила детей, когда была совсем молодой. А после того, как у отца мальчишек начались проблемы с наркотиками, она выгнала его. Но найти силы растить детей не нашла. И мучилась от этой мысли долгие годы. После она вышла замуж и родила еще сына и дочь. На вопрос, почему она после не забрала Илью и Даню, Бережная ответила: «Во мне тогда все умерло. Я ничего не чувствовала. А после вышла замуж, жили бедно, на съемных квартирах Заьирать было некуда», — расплакалась она в студии.
После выхода программы в эфир Илья Милохин рассказал, что начал общаться со сводной сестрой, дочерью родной матери.
На съемках программы также появился Кирилл Петков — брат отца Дани и Ильи. «Прости нас за все. Простите нас всех за все», — сказал он в студии.
Фото: Кадр программы
Появилась в студии и бабушка Ильи и Дани по отцовской линии рассказала, что не взяла опеку над мальчиками, потому что не могла одна потянуть их. По ее словам несостоявшаяся свекровь просила Любовь забрать мальчиков, но не та не сделала этого. После этого Любовь Бережная пропала из жизни семьи.
Илья Милохин встал на защиту бабушки: «Я ее помню. Она стояла под окнами, приносила гостинцы. Но директор не разрешила взять опеку».
Журналисты нашли и родного отца тиктокеров-миллионеров Дани и Ильи Милохиных Вячеслава Крапчина. «На Новый год я загадал желание увидеть Крым и встретить детей. Увидеть моих мальчиков, сыновей. Кажется, желания начинают сбываться», — рассказал мужчина.
Фото: Кадр программы
В студии Вячеслав упал на колени перед сыном.
Фото: Кадр программы
Вячеслав Крапчин в студии рассказал, что директор детского дома не разрешила взять детей себе. «У меня не было работы. Была судимость. И по документам я им никто, — Виноваты мы с Любой».
Вячеслав рассказал, что не решался явиться сыновьям на глаза. «Я радовался за них, но не хотел, чтобы подумали, что они мне нужны только ради денег», — признался он. Также он добавил, что мать помешала ему жить с Любовью, не верила в их отношения и не разрешила прописать мальчиков в квартире и дать им свою фамилию.
В студии пришли к выводу, что при огромном количестве родственников мальчики остались никому ненужными.
«Я чувствую себя комфортно только с бабушкой. Родители подарили мне жизнь неответственно. Сначала надо было подумать: есть деньги или нет на детей. надо было все по полочкам разложить. Но я хочу пообщаться, открыться», — признался Илья Милохин.
Фото и видео: Instagram Дани и Ильи Милохиных, кадры программы «Пусть говорят»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram