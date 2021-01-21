Тиктокер-миллионер Даня Милохин впервые за 16 лет увидел родную мать

19-летний Даня Милохин — кумир молодежи. Блогер и тиктокер с миллионной аудиторией в свои юные годы зарабатывает ежемесячно миллионы рублей. Но не всегда жизнь мальчишки из Оренбурга и его старшего брата Ильи была сладкой. Когда ребятам было всего 3 и 4 года соответствнно родная мать сдала их в детский дом. Свой поступок она объяснила тем, что не может содержать детей одна. К тому времени отец мальчиков спился.

Пройдя много испытаний парни добились успеха, не без помощи приемных родителей, к которым попали в семью в подростковом возрасте. О том, как Даня Милохин шел к успеху, мы писали несколькими днями ранее.

И теперь, как это часто бывает, нашлась родная мать братьев Милохиных Любовь Бережная. Ее разыскали журналисты «Комсомольской правды», также женщина-кукушка появилась в студии «Пусть говорят».