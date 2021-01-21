Тиктокер-миллионер Даня Милохин впервые за 16 лет увидел родную мать
Фото: www.instagram.com/danya_milokhin/
19-летний Даня Милохин — кумир молодежи. Блогер и тиктокер с миллионной аудиторией в свои юные годы зарабатывает ежемесячно миллионы рублей. Но не всегда жизнь мальчишки из Оренбурга и его старшего брата Ильи была сладкой. Когда ребятам было всего 3 и 4 года соответствнно родная мать сдала их в детский дом. Свой поступок она объяснила тем, что не может содержать детей одна. К тому времени отец мальчиков спился.
Пройдя много испытаний парни добились успеха, не без помощи приемных родителей, к которым попали в семью в подростковом возрасте. О том, как Даня Милохин шел к успеху, мы писали несколькими днями ранее.
И теперь, как это часто бывает, нашлась родная мать братьев Милохиных Любовь Бережная. Ее разыскали журналисты «Комсомольской правды», также женщина-кукушка появилась в студии «Пусть говорят».
Фото: Кадр программы
Даня Милохин рассказывал, что не помнит мать и не скучает по ней. Видимо, поэтому он может так легко шутить над тем, что он рос сиротой. И тем не менее, встреча в студии состоялась и оказалась эмоциональной — со слезами и объятиями (программа выйдет в эфир вечером 21 января, — прим. ред.).
Ранее в интервью «Комсомольской правде» Любовь Бережная рассказала, что на момент знакомства с отцом Дани и Ильи ей было всего 17 лет, а мужчина уже отсидел за угон. Мать девушки пыталась отговорить ее от отношений с уголовником. «Но я любила его. Мне 39 сейчас и могу сказать, что любила я только Вячеслава, по-настоящему, с бабочками в животе, — откровенничает Любовь Бережная, которая давно замужем за другим мужчиной. — И он меня любил».
Илью Любовь родила в 18 лет, а уже через полгода Вячеслав, который был, по ее словам, настоящим красавцем, начал гулять. Но каждый раз возвращался и просил прощения.
Когда женщина ждала второго ребенка — Даню — Вячеслав был уже наркоманом и настаивал на аборте. Но Любовь, пытаясь сохранить семью (хоть женаты они и не были), решила рожать.
Фото: Кадр программы
Родив второго сына, Любовь выгнала Вячеслава и стала жить с мальчиками в родительском доме. Это было, по ее признанию, адом. «Отчим был тиран. Мы сидели в комнате, как мышки», — говорит она. После она устроилась работать в ресторан, дети ходили в детский сад, а жили все у ее подруги-алкоголички.
То, что Любовь не может тянуть детей, она поняла в один момент. Проснулась, одела их и поехала с малышами в опеку. Там она написала заявление, что просит принять сыновей в детский дом временно. «Я была дурой, но тогда во мне как будто что-то умерло. Вообще не было эмоций, ничего не дрогнуло. Хотя они так смотрели на меня, — говорит она. — Но я подумала, что детям без меня будет лучше, потому что я ничего не могла им дать, даже кормить было нечем».
Фото: Кадр программы
Но детей она так и не забрала и даже не навещала их. И вообще пропала из поля зрения семьи. На вопрос, почему бабушка не взяла опеку, отвечает брат Любови: «Мы жили очень бедно», — говорит он.
«Три года я ревела. А после познакомилась на рынке, где работала, с будущим мужем Димой. Он был там грузчиком, — словно исповедуется Любовь Бережная. — Мы стали жить у него дома, с семьей. После поженились».
У супругов родились Степан и Лиза. Любовь говорит, что просила мужа забрать мальчишек. Но он молчал в ответ. «Да и некуда было забирать. Жили на съемных квартирах», — признается она.
Собственный дом появился в семье четыре года назад, его купили на материнский капитал. Любовь с мужем и детьми живет бедно. Она работает поваром в школе за зарплату в 14 тысяч рублей, муж трудится комбайнером.
«Я не решалась написать мальчикам после того, как узнала про них, — говорит Любовь. — Боялась, что они подумают, что бедной матери нужны деньги. Но это не так. Мне нужно только их прощение, которого я не заслуживаю, но буду вымаливать на коленях».
Настоящими родителями Даня и Илья считают опекунов Дмитрия Тюленева с супругой. Блогер говорит, что доставлял много хлопот, но всегда относился к ним с уважением. Летом парень помирился с отцом и матерью после долгого конфликта. И теперь он намерен помогать им.
«Папа хочет открывать бизнес, я обещал ему помочь и материально, и рекламой. Я родителям очень благодарен. Именно папа внушил мне, что нужно не просто верить в успех, а быть в нем уверенным», — гвоорит Даня Милохин.
Фото и видео: Instagram Дани Милохина, кадры программы «Пусть говорят»
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