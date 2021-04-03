Цифра дня: компании Лизы Песковой потеряли 10 миллионов рублей

Как сообщает портал «МБХ-Медиа» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс», у девушки есть доли в трех компаниях. И все они работают не так, как хотелось бы владельцам. В отчетности сказано, что чистый убыток фирмы составил 10 млн 328 тысяч рублей.

Так, «Сеть столичных бистро», которая в том числе занималась продажей китайских тестов на COVID принесла компании лишь 9 тысяч рублей. А компания «Лиза и Саша» закончила с убытком в три тысячи рублей. Скорее всего, здесь Пескова занималась дизайном одежды.

Единственной компанией дочери политика, которой удалось закончить год с прибылью стала Speransa Digital&Communications. Данная фирма занимается маркетингом и консалтингом. К слову, она заработала 37 тысяч рублей.

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