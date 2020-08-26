Лиза Пескова рассказала, как пережила развод родителей: «С мамой и папой практически не общалась»
Фото: www.instagram.com/lisa_peskova/
Елизавете Песковой было 15 лет, когда отец Дмитрий Песков познакомил ее со своей будущей женой Татьяной Навкой. Лиза рассказала подписчикам, что не переживала из-за развода родителей, потому что у нее — подростка — происходили в жизни события, которые казались ей более значимыми.
«Умирает Илья. Травма. Первая любовь. На каникулах в Москве гуляю с друзьями из Бутово. Шатаемся по Москве. Хорошо учусь. Сдаю ГИА, хотя все думали "пиши пропало". Родители разводятся, но я этого не понимаю. Мне абсолютно пофиг», — разоткровенничалась она в микроблоге.
Лиза вспомнила, что родители отправили ее учиться за границу против ее воли, и с родителями она почти не общалась. «Остаюсь в интернате во Франции. На каникулах живу в Москве у подруги в Сити. С мамой и папой практически не общаюсь. Лишний вес. Прыщи. Брекеты. Папа знакомит с "тетей Таней", потом я узнаю, что они встречаются», — вспомнила девушка тот период в жизни.
Татьяна Навка стала третьей женой Дмитрия Пескова. Первая супруга Анастасия родила чиновнику сына Николая. Вторая жена Екатерина подарила ему троих детей: Лизу, Михаила и Дениса.
У Навки и Пескова растет 6-летняя дочь Надя, а в Сети ходят упорные слухи, что вскоре в семье появится еще один ребенок.
Фото и видео: Instagram Елизаветы Песковой
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