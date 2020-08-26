Лиза Пескова рассказала, как пережила развод родителей: «С мамой и папой практически не общалась»

Елизавете Песковой было 15 лет, когда отец Дмитрий Песков познакомил ее со своей будущей женой Татьяной Навкой. Лиза рассказала подписчикам, что не переживала из-за развода родителей, потому что у нее — подростка — происходили в жизни события, которые казались ей более значимыми.

«Умирает Илья. Травма. Первая любовь. На каникулах в Москве гуляю с друзьями из Бутово. Шатаемся по Москве. Хорошо учусь. Сдаю ГИА, хотя все думали "пиши пропало". Родители разводятся, но я этого не понимаю. Мне абсолютно пофиг», — разоткровенничалась она в микроблоге.